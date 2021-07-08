中石化高雄亞灣區土地標售 兩筆總價27.4億起

【撰文／陳澤樂】

中石化(1314)公開標售位在高雄亞洲新灣區(簡稱亞灣區)的兩筆土地，7/6公開底價，兩筆土地標售底價分別為每坪75萬元和150萬元，總價分別為20.58億元和6.82億元，合計兩筆土地總價值27.4億元起跳，預計8月18日開標，中石化業外可望進補。

中石化早在4月中就已經公告委託戴德梁行，標售位在高雄亞灣區的三塊地，原訂5月19日公開標售，但因為碰到國內疫情進入第三級警戒，標售案暫停，如今隨著國內疫情降溫，下周有望微解封，標售案重啟。

中石化此次標售三塊土地，其中前鎮區經貿段五小段的兩筆土地已合併為一標件，面積合計約2,744坪，今天公告標售底價為每坪75萬元，總價約20.58億元。另一筆位在前鎮區憲德段的土地，面積約454坪，標售底價為每坪150萬元，總價約6.82億元。合計兩筆土地總價值27.4億元起跳，預計8月18日開標，中石化不願透露持有成本及潛在的處分利益。

不過中石化的亞灣區土地屬於高雄舊廠，為早期取得，預估持有成本相當低，潛在的處分利益可期。更重要的是，中石化是亞灣區的大地主，在當地擁有多達4.8萬坪土地，此次標售的兩筆土地只是零星地塊，象徵中石化高雄舊廠土地活化正式動起來。

接下來中石化在亞灣區仍有4.5萬坪土地，都是方正及完整的大面積，有利未來整體開發規劃，短中期可能先出租給大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動周邊產業發展，長期則不排除處分或自行開發。由於高雄市政府已將亞灣區列為開發重點，中石化未來的相關利益極具想像空間。中石化近年落實「石化事業」與「土地開發」雙主軸發展策略，在石化本業方面，旗下CPL(己內醯胺)、AN(丙烯腈)等兩大主力化工產品今年以來價格狂飆，推升中石化第1季本業獲利創兩年半新高，重回疫情前水準，且目前結算中的第2季獲利有望繼續創高，業內業外皆美。