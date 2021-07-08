智慧手機後的下個榮景—電動車

【撰文／楊惠宇】

一檔股票要上漲，必須具備某些修件，其中獲利數字大幅成長為最明顯例子，這樣的例子很多，像金麗科(3228)去年由虧轉正，小賺1.02，今年預估可賺到5元以上，股價由百元不到飆至615元，所以「能不能成長」，是個關鍵！

股票如此，產業也相同，智慧手機帶來了十年的好光景，也造就大立光(3008)、宏達電(2498)等好光景，但隨著人手一機下，智慧手機趨向飽和，市場都在尋找，誰可以帶來下一個榮景？

目前全球電動車滲透率不到5%，預估至2025年將達到12%，尤其在電池成本持下降的情況下，預估2022～2024年鋰電池成本將由137美元/kwh下降至100美元/kwh，降幅高達近30%，電池占電動車成本40%，便宜的電池讓電動車更快速普及，產業正式進入高速成長期。

康普獲利快速成長

講到電池，就得提到台灣最大正極材料上游製造廠康普(4739)，主要產品為氧化觸媒、動力電池材料等，打進日本Panasonic產線，為其電池正極材料供應商，客戶包含日本前三大電池正極製造商。

去年獲利因為疫情影響車市需求而下滑，今年在車市回溫下，第一季EPS 0.93元創高，己為去年全年50%，5月更大賺0.39元。

Q1動力電池占營收比重提升至59%，目前也積極開發歐洲市場，全年獲利拚倍增，股價剛站上百元關卡，107年最高來到150元，當時本益比32倍，如今台股創高，目前本益比27倍，還有向上空間！