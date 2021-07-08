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「新國巨」整併效益浮現 搶攻車用市場

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

加權指數自2020年11月12480點起漲，五月寫下歷史新高17709點，漲了近六個月時間，漲點超過5千點，5月因本土疫情爆發導致指數拉回，一度跌到半年線位置，最低點來到15159點，最大跌點來到2550點，隨後反彈上來在17000點反覆整理打出右肩，經過一個月時間指數突破五月高點，完成頭肩底型態再啟多頭。但個股走勢值得留意，先前指數低點反彈上來靠著航運股一己之力，陽明、萬海從百元不到到現在已翻倍到200多元，萬海更是漲到300元價位，先前漲勢是同族群齊漲，像是鋼鐵、塑化等傳產族群，現在反而出現漲勢不同調，代表股價漲到這籌碼已鬆動，尤其現階段傳產每天成交佔比6~7成，反觀電子成交量萎縮到3成，上週五電子一見資金回流即見大漲，我認為未來行情要能站上萬八，甚至往兩萬點挑戰，未來權值高的電子股勢必需要表態。

「新國巨」整併效益浮現，搶攻車用市場

國巨自2018年開啟「新國巨」版圖角逐全球市場龍頭，2018年以220億併購普思電子，同年4月再併入保護元件廠君耀-KY，2019年500億併購基美，今年6/30宣布以換股方式併購旗下奇力新，換股比率為1股奇力新換0.2002股國巨。國巨撒錢超過700億加上奇力新，目的就是為了取得車用市場門票，藉由取得基美，鉭質電容市占躍升為全球第一，主要應用在車用、軍規產品，上半年鉭質電容稼動率滿載，下半年產能將會開出，投信6月下旬低檔布局，今年Q1獲利10.17元，毛利率已回升近4成，隨著奇力新併入國巨，有助整體併購效益，隨著車市復甦，產能供不應求，加上馬來西亞封城影響，被動元件供需更加吃緊，今年全年獲利上看45元，目前本益比只有13.5倍，拉回找買點。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1445期】

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