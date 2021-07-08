電動車來勢洶洶 貫穿下半年投資主軸？

【撰文／陳子榕】

台股從6/21低點17,023點反彈至今已經大漲922點，這一波上漲不但持續滾量，而且盤面重心快速輪動，週一(7/5)電子股殺出重圍突出盤面，成交比重上升至41.65%，多檔電子股早盤紛紛亮燈漲停。早在上星期之前我就不斷提醒大家，電子股即將發動攻擊，要趕緊低檔卡位好股票啊，有把我的提醒聽進去，真正跟隨我腳步的投資朋友現在已經收到大紅包，開心得不得了。

上週「國泰全球智能電動車ETF」(00893)推出，強調是「全球唯一」一檔完全鎖定電動車上中下游供應鏈的ETF，才剛掛牌買氣爆棚，成交量衝破11萬張，勇奪台股ETF冠軍，顯見電動車來勢洶洶！

為了對抗氣候惡化，全球走向碳中和綠生活，美國1.2兆基礎建設中，更把電動車充電站、電動巴士安排在首要項目，全球電動車不只競爭加速，滲透率也加速。大陸蔚來汽車(NIO)、小鵬汽車6月份電動車交車數量分別以8,083輛、6,565輛創下新高，美國通用電動車銷量第二季也創歷史最佳紀錄，特斯拉第二季交車數量則預估再創單季新高，突破20萬輛。

電動車長驅直入的趨勢無法擋，國內供應鏈也跟著閃閃發光，「錢」景可期。相關供應鏈還包括IC廠聯發科(2454)、瑞昱(2379)、茂達(6138)、銅箔廠金居(8358)、導線架廠順德(2351)、散熱廠健策(3653)、雙鴻(3324)、觸控廠TPK-KY(3673)、切入電池的鴻海(2317)等，在近期內都多次向大家推薦，股價也有非常不錯的表現，未來仍相當看好。