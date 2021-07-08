車用營收黑馬股 貿聯連3月創高

【撰文／黃清照】

加權指數歷經兩個月時間整理，指數已突破前波高點17709點挑戰18000點，指數個股創高，個股輪動相當精彩，對於下半年操作主流已表態，先前漲多的貨櫃輪量能放大，長榮、陽明成交量動輒3、40萬張，散戶用力在裡面衝浪，卻不知主力已逐漸出貨，投資人選擇長線波段應避開，反而留意底部成形且量能溫和放大的個股，今年車用大成長的利基型銅箔基板騰輝-KY，營收自三月起連續創高，6月營收7.49億大舉創高，月增7.84%，年增122.44%，今年Q1獲利2.72，Q2營收創下歷史新高，股價持續改寫新高價來到175元，連接器股胡連今年Q1獲利2.25元，底部已成形，股價來到146.5元寫下今年新高， 石英元件希華今年車用相關營收提升，股價改寫2003年以來新高價來到38.5元，以上個股拉回找買點。

貿聯5月營收歷史新高

電動車概念股貿聯-KY(3665)公布6月營收24.08億，4~6月營收連創新高，Q2盈收繳出70.4億優於Q1營收61.34億，去年因疫情影響部分工廠停工，今年Q1不僅淡季不淡，Q2更是改寫歷史新高。貿聯產品開發以多角化及差異化策略，製造基地遍及美國、中國、馬來西亞及墨西哥等共15 座工廠。雖馬來西亞疫情嚴峻無限期封城，但對於整體產能影響有限，其餘應用出貨動能仍持續成長，像是半導體、電動車用、電器相關線束整體出貨量仍持續增加。今年Q1因原物料上漲及營業費用提升，導致毛利率下滑至22.2%壓縮Q1獲利2.35元，公司自3、4月起調漲價格因應，Q2毛利率將逐漸回升。