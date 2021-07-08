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萬「八」卡位低檔半導體股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

上半年航運股上演大驚奇，尤其是台灣疫情爆發回測萬「五」後，展開大多頭行情，但在萬海(2615)5月自結獲利比4月衰退下，航運三雄走勢分歧，陽明、長榮獲利較佳，持續創高，而萬海開始高檔震盪不再創高，表現航運股的資金開始集中在長榮、陽明，7/6台股加權「摸」到萬「八」，航運股功臣身退，未來要站穩萬「八」必須要有新的主流接棒，一直以來台灣最引世界為傲的就是半導體產業，台積電股價在600元上下持續築底，即使有一堆外資偏空的報告，但股價就是穩如泰山在600元附近，Q2淡季已經結束，進入下半年傳統旺季，營收將開始重啟成長，未來台積電突破679元歷史天價，台股可能不只是萬「八」，可能萬「九」，兩萬點都有可能出現，半導體才是台股的命脈。

半導體廠大擴廠 訂單吃不完

半導體產業成為全球兵家必爭之地，不管是美國、日本、歐洲都積極找台積電合作，中國則是靠著國力砸錢投資半導體，韓國三星也積極投入先進製程，這波國際半導體業投資擴產，仍以台積電規模最大，3年投資1000億美元，等於從今年起到2023年，每年投資超過300億美元，涵蓋先進製程與成熟製程的產能，擴產地點除了台灣南科晶圓18廠的5奈米與3奈米廠、新竹寶山擴大計畫的研發晶圓廠與2奈米廠之外，還有海外的中國南京廠的28奈米製程、美國亞利桑那州的5奈米廠投資案，此外，聯電、力積電、南亞科與封測業等半導體廠商，也大力擴產，光是吃這些訂單，半導體設備商訂單至少三年沒有疑慮。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1445期】

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