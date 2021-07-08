蔡明彰觀點：萬七漲在傳產 萬八還是傳產嗎？

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，4月15日台股首度站上17,000點，到了7月6日看到18,000點，由於萬八是千點的整數關卡，又台股今年來大漲20％，績效居全球股市第三，學者認為台股市值與GDP的比例近三倍，有過熱現象，因此萬八前震盪整理。

今年是特殊的一年，投資台股要聽有用的話，有道理的話未必要重視。台股市值與GDP的比例過熱是有道理的話，但若相信的人，早在去年11月突破1990年天價12,682點時就出脫持股，豈不錯失今年上漲3,000點的大行情。

資金狂潮、全民瘋台股是當前台灣經濟的必然趨向，試問一年銀行定存才0.8％，即便明年底台灣跟進聯準會升級，最多也只是升級半碼，100萬元的存款，增加利息不過1,250元，平均每月104元，只能吃一個便當，若將銀行存款投入台股，買最保守穩健的元大台灣50(0050-TW)ETF，今年上半年報酬率16％，是銀行定期存款報酬的40倍。

而全台銀行總存款高達44兆元，未來銀行存款不斷流入台股，台股市值必然膨脹，台股市值與GDP的比例居高不下。

全民瘋台股是可怕的資金能量，過去外資是主導台股最大力量，今年來外資賣超台股4,300億元，可是台股不跌、反而大漲，最主要是散戶大舉進場，從萬七到萬八的這段時間，外資賣超台股逾1,000億元，但散戶籌碼指標的融資餘額自2,453億元增加到2,986億元，大增533億元，融資增幅22％，大於指數漲幅的6％。

目前融資餘額創10年新高，但距離歷史高峰的5,600億元，還有一大段距離，未來融資在下半年還會不斷增加。融資是高槓桿操作，水可載舟、也可覆舟，在股市高點未滿足前，融資拉動台股，但達到天花板後，融資多殺多、血流成河，什麼時候是天花板？

萬寶投顧蔡明彰強調，以美國為首的國際景氣反轉，使台灣訂單及出口衰退，就是這次資金狂潮落幕時刻。

回顧台股萬七到萬八，漲在傳產，航運漲197％、玻陶漲63％、鋼鐵漲35％、造紙漲19％，紡織漲12％，績效都擊敗大盤，但電子卻逆勢下跌2％，台積電(2330-TW)從619元跌到594元，下跌4％。聯電(2303-TW)這段時間持平，也沒漲到。聯發科(2454-TW)這段時間下跌6％，鴻海(2317-TW)這段時間下跌近5％，說明電子權值股在萬七到萬八的行情缺席了。

航運、鋼鐵漲幅太驚人，引起很多人的質疑，近日出現獲利回吐。首先看以出口、科技為主的韓國股市結構類似台股，韓股今年來上漲14％，最大權值股三星電子卻下跌4％，但航運的現代商船狂漲190％、鋼鐵龍頭的浦項鋼鐵大漲26％，顯然韓國股市今年也是漲傳產的航運及鋼鐵。市值4,000億人民幣的中遠海控週三大漲5％，再創新高，今年來大漲160％，也是陸股的一大飆股。

以散戶為主的台股最大的資金行情在1990年，當年主流是金融股，國泰人壽、三商銀漲到令人不可思議的上千元價位，台股成交量及週轉率衝上全球第一，最後結果當然是崩盤，但多頭前後持續長達4年，太早下車的投資人後來都被迫再進場追高，反而成為最大輸家。

萬寶投顧蔡明彰強調，操作以散戶為主的資金行情，務必選股要接地氣，現在什麼選股接地氣？在萬七到萬八的這段時間，台股外在環境發生兩件大事，使得傳產變成主流。一是聯準會持續QE使大宗商品大漲，二是歐美加速施打疫苗使日常生活用品產生強大剛性需求。

週四將公佈聯準會上次會議記錄，可瞭解聯準會是否有收縮QE的打算，如果有此暗示，台股萬八關卡不易突破，短線進入整理，反之聯準會持續QE，預計高盛研判今年底、12月前都不會收縮QE，則台股可望攻克萬八，近來跌過的航運、鋼鐵又會活蹦亂跳，在航運、鋼鐵選股不要只看盤面的走勢來追逐個股，必須深入分析產品及供需。

貨櫃三雄下半年不再齊頭式平等，長榮(2603-TW)7月底有一艘該公司史上最大的2.4萬TEU(20呎櫃)交船投入歐洲線，今年底有4艘這種巨無霸貨櫃輪投入營運，跑一趟就回本賺錢，簡直是印鈔機。

貨櫃三雄第二季EPS及上半年財報，以陽明(2609-TW)分別估9.2元及16.5元最佳，到了下半年，長榮EPS將居於領先，週三長榮跌停是遭處置的關係，與基本面無關，外資及本土法人的目標價都在300元以上，急跌後看好長榮下半年EPS大幅成長的買盤將會進場。

另外，也要分清楚不同船型散裝輪的成長性，南美及美國西部世紀乾旱使今年糧食穀物供給吃緊，巴拿馬型BPI運價今年來大漲220％，但近日才跌2％，相關的台航(2617-TW)、四維航(5608-TW)、慧洋-KY(2637-TW)坐雲霄飛車，未免過度反應，估計慧洋-KY第二季EPS 2元居散裝輪之首，四維航估1.5元緊追在後。

近來流行轉投資持有航運股的個股股價跟著水漲船高，但還是要訴求本業。以貨運承攬的台驊投控(2636-TW)持有陽明2萬張，但5月EPS 3.11元，前5月賺進一個股本，本業貢獻逾七成，這樣行情走較穩較久。

大陸鋼材在黨慶後全面調整，主因唐山限產30％塵埃落定，鐵礦砂、焦煤反彈的成本支出，週三陸股的鋼鐵集體收紅，台股鋼鐵股卻漲多急跌，估計包括中鋼(2002-TW)、海光(2038-TW)、威致(2028-TW)、燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)、春雨(2012-TW)、聚亨(2022-TW)、運錩(2069-TW)、大成鋼(2027-TW)、新光鋼(2031-TW)等10檔，第二季營收可望締造單季歷史新高，中鋼、盛餘、聚亨、大成鋼、新光鋼本益比在10～12倍之間，經過短線股價修正，本益比更低、更有價值。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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