台美TIFA新商機 這類股可望乘風而上？

撰文/陳子榕

7月的第一天，台股盤中再創新高衝上17,863點，但是電子股成交比重竟然跌到只剩26.42%，航運鋼鐵匯聚人氣，兩者成交比重合計55.08%，投資人受到盤面吸引完全聚焦在漲多的航運鋼鐵股上，不但無視風險，而且可能錯過低檔卡位優質電子股的好機會。

睽違5年的TIFA重啟，象徵台美關係往前再跨一步，尤其供應鏈方面，我方特別希望在半導體、疫苗代工生產及電動車方面有更深化的合作。雖然台積電(2330-TW)以晶片交換疫苗的事遭美國白宮否認，但美方對晶片需求若渴卻是事實。

台積電即將在15日召開法說，第二季毛利率預估51.8%，EPS為5.38元，大致合乎市場預期，而第三季進入傳統旺季，預估光是蘋果iPhone今年全年出貨量就有2.3億支，其中iPhone13上看1億支，隨著新品加快拉貨，台積電第三季營收可望向上成長5.2%。台積電ADR價格從6/22開始一路回升，至今已漲逾5%，加上台積電股價目前在均線上持續糾結整理，一旦法說會釋出利多將有效帶領台股上衝。

半導體前景到底好不好？聯電(2303-TW)以聯詠(3034-TW)持股作為交換標的所發行的4億美元海外可交換債，在投資人搶購下順利完成，不但殖利率是-0.625%，且交換價格731.25元，溢價幅度創史上最高50% (以6/30聯詠收盤價計)，顯見投資市場對半導體未來信心充滿。

而其中化合物半導體材料元件族群更不容小覷，化合物半導體具高頻、高功率特性，但材料取得不易，設備製造困難，技術門檻高，因應5G、物聯網等高速傳輸需求，全球已經開始從第二代砷化鎵(GaAs)再往第三代氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC)挺進研發，未來包括人造衛星、太空站、國防都會用得上，堪稱是國家戰略物資。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105-TW)10年前就開始投入第三代半導體GaN on SiC發展，近年邁入收成期，每年都有超過50%的年成長率，隨著5G基地台、低軌道衛星積極布建，將挹注營收增溫。

GIS-KY(6456-TW) 成功打入蘋果多項新商品供應鏈，隨mini LED iPad及Mac展開拉貨，預估本季營收將達358億元，較第一季成長42%，單季EPS估3.2元，季增375%，營收獲利將猶如倒吃甘蔗，一季比一季甜。

除以上個股之外，過去我在6/3所推的晶宏(3141)為元太(8069)轉投資STN面板驅動IC廠，估六月營收佳，股價由76元漲至152.5元，價差高達76.5元，一個月股價足足漲一倍，這都是我透過籌碼金流追蹤領先跟大家分享的優質潛力股；當下分享時，股價還未立馬大漲，但籌碼就是能透析未來，至今一個月左右股價也大漲高達一倍，若大家能多留意我文，當個先知先覺低檔布局者，現在又是股市超級贏家 !

請參考6/3 < 5G換機潮下的受惠股 ABF載板三雄起飛了？>

台股目前處高位階，基期高個股不宜追價，基期低個股拉回布局，雖然外資忽買忽賣，但投資人不必過度擔心，只要大家跟著我的步調，順勢低檔卡位，靈活操作，依然可以大豐收:

瑞昱 (2379-TW)

居家辦公推升網通需求使得瑞昱訂單持續暢旺，使得營收持續增長，第二季將優於第一季，估毛利率可維持44.9%高檔水準，單季EPS逾6元；占營收最大宗的WiFi，因終端產品規格升級及應用擴大，推升WiFi6在筆電和路由器的搭載率由20%升至30%，在非蘋TWS搭載ANC(自動降噪)部份去年滲透率不到1成，今年逐漸成長，且因ASP較高，對營收獲利大有助益。

聯詠 (3034-TW)

聯詠第二季整體出貨略增，且AMOLED驅動IC價格調漲，預估第二季營收季增上看28.9%；TDDI雖傳出大陸智慧手機出貨下修雜音，但下游客戶持續為明年備貨拉貨，而受晶圓代工成本漲價影響，第三季TDDI及LDDI都有望再漲5~10%，此外聯電此次發行以聯詠持股作為交換標的海外可轉換債，交換價格為每股731.25元，溢價幅度達50%，有利股價推升。

健策 (3653-TW)

導線架/均熱片大廠健策（3653）今年第二季在電鍍及鍛造產能持續拉升，以及既有客戶訂單成長、加上新客戶開始出貨，營收逐月走高，估第二季營收可望季增及年增兩位數幅度、續創新高。健策積極擴廠，大園二廠去年開始加入生產行列，但因下半年有望新增一家大客戶，預估大園二廠明年底產線將滿載。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險