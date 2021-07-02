成長股漸抬頭 下半年法人認養哪些股票？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，6月美國小非農就業數據優於預期，美國疫苗普遍施打後的效應持續擴大，經濟復甦的情況下，市場預期美國聯準會終將結束寬鬆貨幣政策，這反映在美元指數上面，6月美元指數大漲了2.8％收復年線就看得出來，美元已經不再繼續弱勢。

而美元與原物料的走勢是反向的，因此最近美股那斯達克以及費城半導體指數領先道瓊指數創高，代表資金似乎從週期股轉向成長股，週期股如航運、鋼鐵、塑化等原物料的股票。

我在專欄中長期追蹤，其中推薦的例如萬海(2615-TW)、中鴻(2014-TW)波段漲幅驚人，記得5月中台股因為疫情爆發一度大跌到15,159點，萬海及中鴻也分別跌回80及40元以下，當時我獨排眾議，在專欄中分析，是繼2、3月之後再一次拉回人棄我取的機會，最近萬海及中鴻已經漲到300多元及60元，市場才為之瘋狂。

從傳產佔台股成交比重狂升到7～8成，就可以看得出來，資金可說是全面湧入傳產這一塊了。當初，我一開始推薦時，萬海及中鴻，成交量只有1～2萬張，如今成交量竟然暴增為當時的10～20倍，這個不是一個好的現象，短線已經過熱。雖然這不代表股價不會再漲，但此時再追進，得斟酌風險及利潤誰比較大。

反觀電子受到資金排擠而量縮，股價表現不如傳產強，但是第二季淡季已過，進入第三季旺季，這次將迎來歐美解封潮，旺季效應可望擴大，上半年電子的漲勢相對落後，下半年往上的空間反而比較大。

像台積電(2330-TW)股價在600元附近已經整理了大半年，估計6月營收將創新高，第三季產能持續供不應求，業績向上不變，量縮未來變盤向上的機會大，6月以來，中小電子股已經領先向上，例如車用電子反映車用晶片7月起產能大量開出，上半年受到缺料所苦的車用市場將全面復甦。

萬寶投顧王榮旭表示，專欄中我也先後推薦車電股合晶(6182-TW)、健和興(3003-TW)、台半(5425-TW)等，也都出現大漲的走勢。電動車加速滲透已經是趨勢，電子相關的族群，更是趨勢下的受惠股，值得留意。

特斯拉電池供應商寧德時代股價突破500元大關再創新高，是大陸股市最牛的代表性股票。

而台灣電子材料大廠康普(4739-TW)間接供應特斯拉電池正極材料，目前訂單需求強勁，下半年擴產，因應來自歐洲客戶，訂單量大幅增加，估計今年EPS 4～5元，明年上看7元，成為下半年投信認養的標的。

另外，拜登基建除了原物料受惠之外，5G、網通也是基建的一環，網通股智易(3596-TW)跟啟碁(6285-TW)上半年受到零組件缺料情況可以緩解，最近也見到法人的影子。

緯創(3231-TW)集團旗下的啟碁拿下美國電信大廠大單，下半年將開始出貨，而新接的蘋果5G毫米波天線訂單在第三季新機效應下，也可以發酵。

另外，打入特斯拉低軌衛星供應鏈更是長線的利多，而5G及Wi-Fi 6 PA功率放大器出貨量大幅增加的宏捷科(8086-TW)，也是下半年法人認養的潛力股，因為美國大客戶Skyworks全力支援蘋果新的iPhone，宏捷科訂單滿載，股價走勢未來相當值得期待。

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