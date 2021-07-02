台積 鴻海搶買新冠疫苗護台 蘋果 三星新品旺季來?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股回測季線之後，步步高升，週三(6/30)指數在盤中、收盤雙創新高，月線收紅，電傳金聯袂上揚，外資回頭大買200億元，為7月份的台股帶來一個好兆頭。雖然電子股成交比重依然不高，但從三大法人買超前十大來看，都開始佈局半導體、IC、記憶體、面板、功率元件等電子股，傳產雖然發威，電子族群也開始進入旺季，相關國際品牌大廠新品啟動拉貨，都讓電子族群的前景閃閃發亮。

最近經濟部帶著國內5G業者搶進世界行動通訊大會(MWC)，5G Open RAN生態架構翻轉了舊式封閉系統，也為5G創造新藍海，不論伺服器、交換器、小型基地台、CPE裝置需求都大增，而且國內電信業年底前將陸續展開5G Open RAN商業化網路建置，相關業者將開始供貨大啖白牌商機，包括智邦(2345-TW)、明泰(3380-TW)、啟碁(6285-TW)，以及積極跨入5G產業設備的和碩(4938-TW)、仁寶(2324-TW)，都有機會在下半年為營運增添動能。

另外，三星也在MWC發布新款智慧手表Galaxy Watch將搭載全新One UI Watch，最大亮點是透過Google Play新整合平台下載第三方APP，讓手表和手機更加緊密連動，預計今年夏天Unpacked就會正式亮相。

全球今年第一季穿戴裝置出貨量達1億460萬台，較去年同期7,780萬台成長34.4％，前三名是蘋果、三星和小米，蘋果和三星的穿戴裝置年出貨量為3,010萬台、1,180萬台，分別成長了19.8％、35.7％。而且預估今年全球購買穿戴裝置的金額會高達815億美元，各品牌無不卯足全力搶攻這塊大餅。

穿戴裝置供應鏈廠商，包括IC廠凌陽(2401-TW)、原相(3227-TW)、鈺太(6679-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、載板廠南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、PCB廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、紡纖廠力麗(1444-TW)等，預料在新品啟動拉貨力道下，業績月月進補。

而蘋果供應鏈更是甜滋滋，其中，鏡頭廠玉晶光(3406-TW)最受市場矚目，玉晶光因量產技術結構改變，今年成為iPhone 13高階鏡頭初期獨家供應商，且受惠日本康達智(Kantatsu)退出蘋果供應鏈，玉晶光再拿到20％長焦鏡頭市占商機。此外，市場也傳出明年第一季新款iPhone SE鏡頭出貨量會翻倍至3,000～3,500萬顆，拉升玉晶光業績一路長紅。

萬寶投顧陳子榕指出，台股已經再站上新高，想要大豐收一定要搶在趨勢前面，提早卡位佈局，像是從6/10開始多次和大家分享的一詮(2486-TW)，就是我提早嗅出趨勢找到的好標的，股價週三再衝漲停，從29.05元漲到44.3元，漲幅52％，接下來還持續挑戰11年前新高點61.5元。請參考6/10 < 6月續聚焦蘋果+IC族群 穩懋、全新向「錢」衝？(https://news.cnyes.com/news/id/4659614)>。

這就是我一再叮嚀的：漲高的個股，要追也不是不可，但你的投資策略是什麼？追漲之前要先想好停利停損。畢竟追高個股其利潤有限，但若一旦回檔，真能忍受三、四成的下檔風險？我所分享的個股，幾乎位於底部區，當下未必立馬漲，但經過一段時間，特定人吃飽貨後，再起漲，投資人低檔卡位，爾後獲利空間就大，想持續成為贏家，穩健操作才能笑傲股海。

萬寶投顧陳子榕指出，台股短線上創高後需整理，但具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局低檔被低估的好股要有耐心，接下來我仍會持續用籌碼追蹤，跟大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己持續成為贏家。

原相(3227-TW)受惠宅經濟以及經濟復甦帶動，原相四大產品線遊戲機、掃地機器人、安全防護、TWS齊力發威，激勵4、5月營收續創新高，預估第二季單季EPS為3.5元，尤其安全防護產品近期打入博通、Honeywell供應鏈，訂單一路旺到年底，第三季業績更可望改寫新高紀錄。此外，上游合作晶圓代工廠聯電(2303-TW)預估第三季有機會調漲雙位數報價，可望帶動原相反映成本報價上漲，挹注營收和獲利。

台郡(6269-TW)衝刺LCP(液晶高分子板)產品，去年量產穿戴式產品LCP天線，今年再攻新手機和5G，第二季營收將優於第一季，7月蘋果新品開始大量出貨，加上高雄、發新兩廠新產能加入勢將帶動整體營收和毛利，預估台郡第三季毛利率開始恢復成長，全年業績展望樂觀。

GIS-KY(6456-TW)成功打入蘋果多項新商品供應鏈，隨mini LED iPad及Mac展開拉貨，預估本季營收將達358億元，較第一季成長42％，單季EPS估3.2元，季增375％；另外，新款MacBook在第三季開始大量出貨，2H營業利益估大成長132％；GIS-KY還拿下蘋果AR/VR及iPhone屏下指紋辨識生產，估GIS-KY今年開始連續三年的EPS為11.5元、13.4元、14.3元，本益比有拉高的空間。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險