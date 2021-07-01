航運觸礁七月投資方向變了？

【撰文／陳子榕】

美國府會達成1.2兆美元基礎建設方案，其中新增5,790億美元當中就有3,120億美元要用在基礎交通建設上。鋼鐵族群之前受到大陸限鋼政策壓抑，股價整理一段時間，基期相對較低，週一(6/28)率先發動攻勢，春源(2010)一早開盤隨即亮燈漲停，帶動鋼鐵族群表現。

全球經濟復甦使得原物料需求強烈，為了抑制通膨中國提出限鋼政策，俄羅斯8/1開始也將對出口鋼鐵、鎳、鋁、銅課徵至少15%臨時稅，俄羅斯是全球第三大鋼鐵出口國，國內和亞洲不少業者都是向俄羅斯進口上游廢鋼、半成品鋼胚和成品熱軋，中俄抑制鋼價反而會讓原本火熱的鋼鐵市場更加趨緊。

鋼鐵第三季盤價持續上漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華(1605)最新7月份盤價每公噸大漲1,000～8,000元，預料上游不鏽鋼廠燁聯(9957)即將在本週開出的7月盤價將同步走升。

除了漲價效應，7月份正式邁入科技電子旺季，聚焦蘋果新品上市，除了iPhone13，傳出新一代AppleWatch-Series7也會同步登場，預料將搭載較小的S7處理器，騰出空間置入更大容量的電池或感測器，而且中國大陸剛批准通過Apple Watch ECG(心電圖)功能，疫情中的健康檢測需求勢必將帶動大陸Apple Watch的買氣擴張。

相關概念股，包括晶圓代工廠台積電(2330)、封測廠日月光投控(3711)、載板廠南電(8046)、景碩(3189)、PCB廠台郡(6269)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、電池廠台達電(2308)、石英元件廠晶技(3042)、組裝廠鴻海(2317)、仁寶(2324)都可留意逢低找買點。