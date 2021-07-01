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台積電神救援電動車加速

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

第二季以來，市場聚焦「航海王」及「鋼鐵人」，熱絡行情吸引許多投資人不斷湧入，航海融資比率己高達40%之下，不禁讓人思考，還有沒有別的機會？

股神巴菲特有句投資名言「趨勢是你最好的朋友」，只有順著趨勢才能提升勝率，為什麼？因為趨勢是「大勢所趨」，它不一定現在到，但它早晚會降臨，股資朋友只要捉準趨勢，自然能「以逸待勞」！

想想看，PC、NB及智慧機都己到成熟飽和階段，相關產業營收或許穩定，但激不起市場火花，所以和碩(4938)、廣達(2382)本益比頂多到12倍，但鴻海(2317)卻一度衝上15倍，可見鍍上了電動車，股價也多了「想像空間」。

原本車廠苦於晶片缺貨影響產能，但在護國神山台積電(2330)表示「車用晶片優先」下，解決車廠燃眉之急，順利推動電動車加速起跑！

健和興、亞光、富鼎紛紛發動

月初就在週刊持續專題介紹電動車，如今健和興(3003)創波動高點、亞光(3019)突破整理平台後拉出兩根長紅k，富鼎(8261)也將挑戰近兩個月來高點，只要有持續鎖定發文的投資朋友，相信都會有所收穫，或許你一時猶豫而錯失機會，沒有關係，電動車族群龐大，還有很多尚未被挖掘的好股票，未來將一一為大家仔細分析！

凌陽、佳凌整理待突破

股票在上漲前，通常會歷經一段時期的整理，健和興及富鼎為持續走升型態，至於亞光則是剛突破平台，康普(4739)也是股價歷經三個星期整理後「破繭而出」，那麼有沒有還未突破而前景也看好的標的呢？

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1444期】

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