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Q3車市解封 誰是黑馬股？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

面對後疫情時代，歐美各國因疫苗施打率超過五成，民眾已陸續規劃解封後的行程，但多半僅能在國內遊玩，外出遠遊規劃將提高購車意願，估計下半年報復性購車需求出籠，上半年新車產能受制於車用晶片缺貨，第二季台積電已將部份產能轉往車用晶片，車用晶片缺貨荒得到緩解，預計下半年沉寂已久的歐美中三大汽車市場將復甦，相關個股布局值得留意。

台半攜手聯電搶攻車用，產能滿載

全球各大車廠衝刺電動車，加上各國政府祭出消費者購車補助等政策，拜登基建在電動車方面，每輛稅收補貼金額上限從7500美元大幅提高到12500美元，稅收補貼在電動車滲透率達到五成後才出現逐漸退場，若計劃順利通過，美國電動車補貼金額將成為全球前3大，帶動未來幾年美國電動車高速成長。中國是全球最大電動車市場，這一次歐洲、美國與中國三大市場放量之下，電動車供應鏈業績動能強勁，今年功率半導體呈現供不應求，Q1已啟動漲價，Q3有望再調漲價格，朋程為全球車用二極體整流器最大供應商，近期股價表現強勁，創下2011年以來新高來到163元，強茂(2481)訂單能見度已到年底，近年來提升車用及工業佔比，股價打出20年大底，二極體龍頭台半(5425)淡出PC轉型車用及工控有成，車用市場主要是40V最大宗，其次為60V、80V，2019年聯電參與台半私募，雙方合作開發車用MOSFET，今年將開始貢獻，上半年目前出貨低電壓產品，下半年高電壓產品將陸續出貨，二極體現況火熱，台半有聯電8吋產能支援，成長動能十足，後市看好。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1444期】

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