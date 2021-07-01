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車用成主流 還有誰低估？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股本周指數創下新高，最高漲到17797點，距離萬八僅一步之遙，櫃買也跟著強勢，指數沿五日線走高，個股族群活蹦亂跳。在類股上航運依然強勁，萬海的目標價已經被推到411元之高了，但平心而論，投資人敢買嗎？景氣循環股操作邏輯就是低買高賣，成長股才能買高賣更高，最強勢的萬海是成長股嗎？疫情總有一天會褪去，因此運價也不可能持續維持高檔，萬海更斥資152.91~162.86億元台幣，買進12艘3055TEU的貨櫃輪，將於2023年7月底起陸續交船，萬海即將要交船的數量達46艘，僅次於長榮，躋身全球第二大。如此豪賭，只要運價下跌，萬海將付出極大的成本。

我還是看好電子成長股，二極體的強茂、朋程、台半連續上漲，波段漲幅超過一，石英元件也還在持續上漲當中，我認為現在最低估的電子族群就是被動元件，截稿日6/30前一天，被動元件龍頭國巨(2327)與奇力新(2456)雙雙停牌，國巨將對奇力新進行股權轉換，將以0.2002股取得奇力新1股，本次轉換溢價薇10%，轉換完成後，國巨股本將膨脹8.8%，而奇力新也將成為國巨100%持有的子公司，並終止上市即撤銷公開發行。據了解，奇力新為國巨旗下電感元件專業製造商，去年全年賺5.91元，年成長25.48%，今年Q1告捷單季賺1.87元，年增81.55%，今年沒出意外應該獲利應該保持成長態勢，有機會挑戰7元，如今股價僅101元，本益比仍然偏低。

國巨併購奇力新 電感+電容產品更全面

國巨這次斥資264億元併購奇力新後，公司產品線將更完善，國巨本來就是全國最大的被動元件、MLCC廠商，產品線從晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容都有涉略，近年透過國際上多角併購，加上產品組合優化後，產品逐漸往高階規格靠攏，此次併購國巨也將成為擁有電組電容+電感的完整被動元件公司，將提供給客戶更全方位、更方面的產品及服務。而奇力新也可以透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，終端更朝向汽車、工規、醫療、航太及5G/IOT等應用上，來達到雙贏效果。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1444期】

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