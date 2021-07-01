【撰文／莊正賢】

航海王沒有極限，即便台航(2617)大賣陽明(2609)1.32萬張獲利了結，僅短短拉回一天，再度啟航，萬海再創歷史新高300元、長榮176元、陽明160元、台驊控股244元等，也帶動小海王散裝航運持續上漲，Q3旺季到來，股價能瘋狂到哪呢?沒上「船」的投資人，該搶船票嗎?考量到風險報酬比，即便外資喊出長榮200元的目標價，但空間也相對不大了，基期也高，一但有個風吹草動，航海王就容易成為海盜船，反而可以將眼光關注在上「車」的機會，台積電神救援汽車晶片，各大汽車廠開始復工，最壞情況已過，具備低基期的優勢，你的「車票」準備好了嗎?

台積電救火 解決車用晶片荒

汽車市場從2018年開始就相對疲弱，去年更受到COVID-19疫情影響，客戶在去年Q3時持續降低需求，Q4才開始看到產業回溫。由於汽車產業供應鏈有自己的庫存管理方式，既長又複雜，從晶片製造到汽車生產至少需要6個月時間，中間也經過多層供應商，若是卡一小段，就會造成整條供應鏈塞車，晶片的生產周期通常約十到二十周不等，較難靈活增加產量，而由於車用晶片又是利基型的產品，通常需要提前一年做規劃，加上汽車業為了更高效的管控成本，通常採取精實生產，庫存並不多，因此當車市迎來反轉向上的強勁需求後，晶片供不應求導致的生產阻礙，就顯得更加嚴重。

年初開始不管是美國、歐洲等車廠都不斷來台要台積電產能，解決車用晶片的問題，Q2起台積電便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業，雖然受德州暴風雪與日本瑞薩電子生產中斷意外，導致車用晶片短缺現象進一步惡化，但也調整結束。