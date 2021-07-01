蔡明彰觀點：航運、鋼鐵領軍 啟動傳產半年報EPS上修潮

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股真的是台灣之光，台股上半年收盤不僅創下歷史新高，漲幅20.5％，在主要國際股市績效僅次於越南、俄羅斯，居第三。這是1986年新台幣大升值熱錢行情之後，再次台股在全球股市大放異彩。

台股從去年12月突破1990年天價12,682點之後，屢次刷新歷史記錄，每次推手都是外資，但這次主要買盤來自內資，而且是散戶，顯示台股的結構正在改變。

台股結構改變，發生以下現象，國內銀行總存款44兆元，但不滿足史上最低一年定存利息0.8％，出現定存解約潮，證券劃撥帳戶餘額逾3兆元，史上最高。散戶大軍隨時將進入股市，5月台股突然急跌2,500點，到15,159點，散戶逢低買進台股ETF，一個月吸金600億元，創單月最大紀錄。其中，元大台灣50(0050-TW)大增317億元，若5月低點買進台灣50，現在大賺17％。如此報酬率，使內資更狂熱，週二台股刷新歷史高點，當天外資賣超146億元，今年來累計賣超4,100億元。

但外資大賣，卻把台股賣到全球股市漲幅第三，顯然外資做錯了，於是週三台股持續噴出，再次改寫歷史高點，令人見識內資主導台股的威力，當內資主導台股時代來臨，許多的現象隨之變化。

萬寶投顧蔡明彰強調，以往看內資是以投信為指標，但今年來投信僅買超台股362億元，對比以散戶為主的融資餘額，今年來大增1,000億元，餘額近2,800億元，創10年新高，說明散戶取代投信成內資新指標。

現在跑步進場的散戶，又使用高槓桿的融資操作，恐怕沒有耐心慢慢佈局電子股，因為電子股今年並非台股主流及飆股，現在電子股只佔大盤成交量比重不到4成，巧婦難為無米之炊，不太可能出現集體大漲，當然不是內資散戶的菜。

散戶對台股的熱情將具體反映在融資餘額水準，現在融資餘額2,800億元，創10年高點，但比較歷史水準仍有很大差距。2011年9,220點融資3,100億元，2007年9,859點融資4,100億元，2000年10,393點，融資更創下5,600億元的歷史最高，預計下半年一波又一波的內資進入台股，融資大行情將展開。

萬寶投顧蔡明彰強調，散戶的融資買盤將會追逐強勢股，以航運、鋼鐵為首的傳產，在8月15日公告半年報後，將會密集上修今年EPS，股價現在就提前表態。

為何多數電子股今年沒有表現，因為去年疫情居家隔離、遠距商機使EPS基期墊高，台積電(2330-TW)去年EPS成長50％，來到19.97元，今年半年報即使很好，也不會把今年EPS 23元再大幅上調，年初高點679元的本益比30倍，已是高點了。

但傳產的情況完全不一樣，去年EPS基期太低，今年受惠歐美經濟重啓，EPS大幅成長，並且市場低估傳產的爆發力，等到半年報發佈，才被迫上修今年EPS，自然股價會大漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，航運的貨櫃三雄就是不斷上修EPS，而股價漲不停的最好例子。長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)第一季財報EPS 7元，5月中旬發佈財報，股價首次站上100元，市場對貨櫃三雄2021年EPS上調至30元，週三萬海漲停創321元天價，8月中旬前公告半年報，估第二季EPS 10元，上半年EPS 17元，又下半年運價看漲，相信市場將再次上修貨櫃三雄今年EPS，至少上調到全年35元以上。

散裝輪半年報發佈後，也會密集上修全年EPS，BDI指數再創11年高點，其中巴拿馬型BPI 6月來狂漲47％最多，受惠經濟重啟的糧食需求，並且南美洲乾旱，BPI今年來大漲逾200％。擁有巴拿馬船型較多的慧洋-KY(2637-TW)、台航(2617-TW)下半年EPS成長力道最強。台航擁有7艘巴拿馬船型，佔船隊總數近一半，申報持有陽明1.3萬張，入帳18億元，將廠房借款改善財務。週三慧洋-KY及台航雙雙漲停，快速反映BPI的大漲效應。

週三傳產的大牛股中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)發動了。中鴻5月EPS 0.48元，前5月2.06元，由此看來第二季EPS可望1.4元，優於預期1.2～1.3元。中鴻今年EPS將從原估的4元上修至4.5元，外資摩根士丹利上調中鋼目標價到50元，週三盤中站上40元，中鋼半年報公佈後，市場也會將2021年EPS從原估的3～3.2元，上修至少到3.6元，以目前價位計算的本益比僅11倍，顯然股價仍有上漲空間。

萬寶投顧蔡明彰強調，最近鋼鐵都漲在小鋼炮，許多人不見得認同，但中鋼、中鴻漲了，再鐵齒的投資人都必須承認傳產是台股最大主流的事實。於是內資買盤向外擴散，不再侷限航運、鋼鐵。週三玻陶的台玻(1802-TW)，造紙的華紙(1905-TW)、永豐餘(1907-TW)，紡織的宏益(1452-TW)、南紡(1440-TW)，塑化的亞聚(1308-TW)、台苯(1310-TW)等明顯價量俱揚，表示資金進來了。

為什麼中鋼、中鴻是今年傳產的信心指標？雖漲幅不及貨櫃三雄，但長榮、陽明、萬海，現在這個價位多數人只看，不會參與。但中鋼、中鴻價位可被散戶接受，半年報公佈後，市場上修全年EPS，將引動其他塑化、紡織、造紙、玻陶的跟進，上調EPS。

由於航運、鋼鐵以外的傳產6月來漲幅不大，7月將成內資買進對象，以塑化的亞聚為例，上游原料乙烯跌到每公噸900美元，但近來PE報價開始反彈，使利差擴大，估第二季EPS 1元附近，半年報EPS近2元，全年由3元上修到3.2～3.6元，EPS與中鋼相當，但價位明顯低於中鋼。

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