航運股遇大浪 七月旺季概念股提前鎖定?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國府會達成1.2兆美元基礎建設方案，其中新增5,790億美元當中就有3,120億美元要用在基礎交通建設上。鋼鐵族群之前受到大陸限鋼政策壓抑，股價整理一段時間，基期相對較低，週一(6/28)率先發動攻勢，春源(2010-TW)連續兩天亮燈漲停，帶動鋼鐵族群表現。

全球經濟復甦使得原物料需求強烈，為了抑制通膨，中國大陸提出限鋼政策，俄羅斯8/1開始，也將對出口鋼鐵、鎳、鋁、銅課徵至少15％臨時稅，俄羅斯是全球第三大鋼鐵出口國，國內和亞洲不少業者都是向俄羅斯進口上游廢鋼、半成品鋼胚和成品熱軋，中俄抑制鋼價反而會讓原本火熱的鋼鐵市場更加趨緊。

鋼鐵第三季盤價持續上漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華(1605-TW)最新7月份盤價每公噸大漲1,000～8,000元，預料上游不鏽鋼廠燁聯(9957-TW)即將在本週開出的7月盤價將同步走升。

除了漲價效應，7月份正式邁入科技電子旺季，聚焦蘋果新品上市，除了iPhone 13，傳出新一代Apple Watch Series 7也會同步登場，預料將搭載較小的S7處理器，騰出空間置入更大容量的電池或感測器，而且中國大陸剛批准通過Apple Watch ECG(心電圖)功能，疫情中的健康檢測需求勢必將帶動大陸Apple Watch的買氣擴張。

相關概念股，包括晶圓代工廠台積電(2330-TW)、封測廠日月光投控(3711-TW)、載板廠南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、PCB廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、電池廠台達電(2308-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW)，都可留意逢低找買點。

萬寶投顧陳子榕指出，台股除權息旺季到來，大盤指數恐將蒸發300～400點，因此目前仍偏向高檔區間整理型態，佈局上，傳產電子分別具有漲價、業績效應，各有操作空間，建議選股不選市，逢低找買點就是賺錢好機會。

6/15為大家推薦的高爾夫球具廠大田(8924-TW)，股價已經創下近21年來新高，週一(6/28)收178.5元，大漲19.5元，漲幅約15％，而且近期法人偏多買進，股價帶量奔漲，很快有機會改寫股價歷史新高。

另外，多次和大家分享的導線架廠一詮(2486-TW)，股價也是從6/10介紹後的29.05元，漲到37.65元，漲幅30％，將挑戰波段高點；6/11為大家介紹的電子紙廠元太(8069-TW)股價從63.2元漲到76.8元，也創11年來新高，即將挑戰2010年1月的最高紀錄85.6元。請參考6/15 <季底作帳 內資重倉股還有上車機會？(https://news.cnyes.com/news/id/4661340) >。

萬寶投顧陳子榕指出，這些都是我仔細挑選，深具業績前景和籌碼的優質標的，面對第三季新的開始，我仍會持續分享，希望大家都能跟著我的節奏，跳出7月的投資好舞曲。

台勝科(3532-TW)因晶圓代工及記憶體市況佳帶動矽晶圓強烈需求，台勝科8吋產能年底前已經滿載，12吋產能也從第二季開始吃緊，導致現貨價格持續走升，即使現在客戶改訂長約也能接受成本轉嫁；而由於客戶端需求續強，在矽晶圓廠未積極擴產情況下，預估最快明年矽晶圓將呈現供不應求，且2023年缺口將比2017～2018年更大。

元翎(4564-TW)因高壓鋼瓶受惠客戶需求激增，元翎投資4.5億元擴建新產能，5月開始試產後月營收亦重返2億元以上，7月新產能正式量產後估增產兩位數，供不應求情況下將採擇優出貨，營收、毛利率將顯著提升；車用氣體發生器估全年出貨110～115萬件，也是年增雙位數。高壓鋼瓶佔營收比重逾9成，氣體發生器佔營收比重近1成，兩大事業體合力發威，元翎全年營收將有望挑戰新高。

玉晶光(3406-TW)搶攻AR/VR大有斬獲，順利拿到臉書Oculus訂單，預估下半年貢獻每月營收約1.8～2億元，後續還有望再拿下蘋果、Sony兩大客戶頭戴裝置訂單，明年AR/VR營收比大爆發，將由今年的1％大幅躍升至8％。此外，剛拿下蘋果iPhone 13高階鏡頭初期獨家供應訂單，有助第三季營收季增108％，毛利率挑戰43％，估玉晶光今、明年EPS為24.4元、38元，本益比有拉高的空間。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險