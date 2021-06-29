航運、鋼鐵漲不停 拜登基建還有誰受惠？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，歐美經濟解封，加上拜登宣布與兩黨參議員達成基礎建設的共識，推升美股走揚，道瓊雖然還沒有創高，不過那斯達克及標普500都先後創下新高。

台股從5月的低點15159反彈以來，已經大漲逾2000點，主要由傳產、原物料大漲所帶動，現在航運、鋼鐵走勢依舊很強，但電子也在默默上漲之中。以電子為主的韓國股市，上周已經創下新高，最快本週台股也能跟上挑戰前高17709點。

航運利多齊發，歐美解封後購物需求提升，零售商擴大備貨，拉升貨載需求續強，下半年旺季效應，貨櫃運價可望再創新高，貨櫃三雄下半年獲利動能續強。

萬海(2615-TW)今年機動增加遠洋航班，另外或租或買的新船下水，適用最新運價，受惠運價大漲的程度最高，這也是我從2月以來在專欄一路看好萬海的主要原因。現在萬海已經從50元漲到300元，飆升了5倍，對航運股有示範效果。估計長榮(2603-TW) 與陽明(2609-TW)今年EPS皆超過30元，EPS不輸萬海的情況下，股價只有萬海的六成左右，比價空間大拉大。

散裝輪挾拜登基建利多也大漲，但散裝輪獲利王慧洋KY(2637-TW)今年EPS估約17.5元，股價漲到110元，本益比已經來到15倍；裕民(2606-TW)與中航(2612-TW)估計今年EPS約5元，股價也漲破80元，本益比接近20倍。長榮與陽明現在本益比僅5~6倍，就投資角度貨櫃輪還是優於散裝輪。

萬寶投顧王榮旭強調，無論如何，航運股已全面漲多，現在才進場波段操作者少、短線操作者多，風險相對提高不少，這也能解釋資金為什麼重新再流入鋼鐵股。

同樣受惠基建，鋼鐵股本益比比散裝輪低出不少的股票很多，例如大成鋼(2027-TW)是北美最大不鏽鋼通路商，受惠美國工業復甦程度高，估計今年EPS約5元，本益比僅10倍；中鴻(2014)與新光鋼(2031-TW)擁有大量低價庫存，美中基建若推動鋼價下半年再漲，中鴻與新光鋼受惠程度高，估計今年EPS分別為5元、9元，本利比10倍或低於10倍，因此今(28)日漲勢不輸航運股。

萬寶投顧王榮旭表示，電子股受資金排擠明顯，但6月以來在專欄分析看好車用電子受惠歐美解封，推介的合晶(6182-TW)、健和興(3003-TW)與金像電(2368-TW)，皆陸續創下今年以來新高。

拜登基建在電動車方面，每輛稅收補貼金額上限從7500美元大幅提高到12500美元，稅收補貼在電動車滲透率達到五成後才出現逐漸退場，若計劃順利通過，美國電動車補貼金額將成為全球前3大，帶動未來幾年美國電動車高速成長。

中國本來就是全球最大電動車市場，這一次歐洲、美國與中國三大市場放量之下，電動車供應鏈業績動能強勁。例如，車用功率元件最近股價一檔接一檔地表態；二極體目前拉貨強勁，第一季已經漲過一波價格，最近傳出可能再度調漲售價。台半(5425-TW)是二極體領導廠商，車用MOSFET打入車用供應鏈，與聯電合作開發車用功率半導體，在8吋產能吃緊之下，有聯電的產能支援，成長動能十足，後市看好。

康普(4739-TW)專攻電子材料，目前電動車電子材料訂單已經滿到年底，因應明年歐洲客戶需求量將大幅增加，新廠將在9~11月陸續投產，對未來業績帶來強勁成長，股價整理許久，最近剛剛轉強，值得留意。受限篇幅，還有更多個股分析，會在LINE粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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