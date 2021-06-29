蔡明彰觀點：鋼鐵股半年報行情展開 不銹綱、出口鋼鐵二大黑馬

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，看錯主流股就得付出代價，連法人今年都無法打敗大盤績效，台股今年來上漲19％，對比去年全年上漲23％，才半年時間就幾乎達到去年整年績效。

台股多頭非常強勁，可是今年台股主流不再是電子，電子股今年來僅上漲14％，績效劣於大盤。航運股狂漲231％，績效居各類股第一，其次鋼鐵大漲62％，航運及鋼鐵取代電子，成今年最大主流。

法人仍熱衷晶圓雙雄，可是台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)今年來都只漲12％左右。數據顯示，晶圓雙雄上半年績效不僅劣於大盤，甚至低於整體的電子股漲幅。問題出在哪裡？這是台積電自2016年台股從7,627點起漲，半導體產業景氣落底以來，近6年來首次台積電股價漲幅落後大盤，其中必有重大原因。

台積電雖長期競爭力領先全球晶圓代工，但太厲害使得歐洲、美國、日本、南韓對台積電戒心提高。美國一方面施壓台積電赴美設廠，5奈米製程技術有可能外流。另一方面，美國政府編列500億美元預算，扶持本土晶圓廠，美國如此的兩手策略，對台積電長期構成威脅。

結論，未來5～10年，台積電仍是晶圓代工老大，但領先別人的差距會縮小。再來，去年營收EPS基期墊高，今年前5月營收年增率17％，低於去年全年的25％，加密貨幣重挫，大客戶比特大陸傳砍單，第二季手機庫存上升，對通訊產品佔台積電營收四成，應有影響。台積電今年EPS估23元，較去年19.97元，成長15％，注意成長幅度低於去年的50％。

萬寶投顧蔡明彰強調，凡是營收EPS成長幅度減弱，這樣股票就不會成為主流，股價績效就不容易擊敗大盤，錯了往往挨兩面耳光。

傳產股第一季財報行情錯過了，接下來8月中旬發佈的傳產股半年報行情，恐又要讓法人傻眼了。Delta病毒來勢洶洶，看來國內三級警戒又要往後延，許多服務業沒收入，更把台股當成彌補本業的希望。

散戶的證券劃撥帳戶餘額逾3兆元，創歷史新高，充沛的內資資金伺機而動。相較電子股砍單、庫存上升的雜音，尚未聽聞傳產的航運、鋼鐵有這些利空，於是龐大內資湧入傳產的半年報行情。

萬寶投顧蔡明彰強調，傳產半年報已從航運股掀開序幕，航運第一棒、鋼鐵第二棒，再來塑化、紡織、造紙等。

航運EPS最好是貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，第二季EPS 9元起跳，挑戰一個股本。週一萬海漲停，正好是300元，以今年預估EPS 30元計算的本益比10倍，在8月前，亞洲出口商必須把貨裝上貨櫃輪，供應歐美消費旺季的聖誕節，因此下半年貨櫃運價看不到反轉跡象，整體產業的景氣拐點至少拖長到明年農曆年。

換言之，貨櫃三雄今年EPS估計大賺三個股本，明年上半年仍維持獲利高峰，產業能見度遠勝於電子股。散裝輪的新興(2605-TW)、中航(2612-TW)、裕民(2606-TW)、慧洋-KY(2637-TW)、四維航(5608-TW)等，第二季EPS較第一季倍數成長，近來股價紛紛大漲，暗示散裝輪也在提前反映半年報。

萬寶投顧蔡明彰強調，資金匯集、人氣上升就會發生主流股有最低消費價格，以航運為例，散裝輪的益航(2601-TW)、正德(2641-TW)在5月中旬價位分別只有10元及14元，但比價後，市場認為航運最低消費20元，現在分別漲到25及36元，短短一個月飆漲150％。

本週鋼鐵股半年報行情接棒，週一鋼鐵的新鋼(2032-TW)、彰源(2030-TW)、志聯(2024-TW)、聚亨(2022-TW)等四檔小鋼炮漲停開出，氣勢勝過航運，收盤共26檔鋼鐵股亮燈漲停，這是人氣沸騰的信號，絕大多數是20～30元，表示鋼鐵也出現最低消費價位。

鋼鐵半年報指標當然是上游的中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)，但7月盤價終止連12漲，多頭動力由報價上漲轉向半年報。中鋼第二季營收可望創單季歷史新高，中鴻第二季EPS估1.2～1.3元，優於第一季的1.18元，半年報發動時間在7月初公告6月營收，但這次鋼鐵半年報黑馬落在第二季營收。

創當季歷史新高個股，估計鋼筋的海光(2038-TW)、威致(2028-TW)、螺絲的春雨(2012-TW)、聚亨，鍍鋅鋼捲的燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)，不鏽鋼的運錩(2069-TW)、大成鋼(2027-TW)及通路商的新光鋼(2031-TW)，約10檔第二季及半年報數字亮麗。

鋼鐵上半年漲勢重心在熱軋及鋼筋，熱軋的中鴻今年來股價狂漲238％，鋼筋的海光、威致股價創歷史新高，今年來平均大漲170％，但下半年鋼鐵重心轉向不鏽鋼及出口鋼鐵兩大族群，俄羅斯針對金屬8～12月臨時加徵出口關稅，至少15％，俄國是鎳生產大國，導致下半年鎳佔不鏽鋼原料成本50％，將大漲。

台股不鏽鋼族群具有產品漲價題材，大成鋼擁有美國不鏽鋼通路，產品與倫敦鎳為報價基礎，倫鎳今年來漲12％，也有美國鋁捲工廠，2018年購併，當年毛利率40％，EPS 5.8元。美國現在對18個國家課徵17.5％以上反傾銷稅，大成鋼7成在美國生產、3成進口，將成全球實施金屬保護主義的最大贏家。

美國將通過8年1.2兆美元基礎建設，燁輝是國內少數有能力打入美國市場的鋼鐵股，美國市場佔營收近一成，台灣廠內外銷4：6，中國廠內外銷1：9，主要產品以鍍鋅鋼捲，以建築裝潢為主，符合美國基建需求，中鋼盤價持平，有助於燁輝成本，外銷利潤加利差擴大，今年EPS估2元以上，將創22年最佳。

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