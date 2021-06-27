作帳行情熱 下一波鎖定半年報佳個股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股上攻過程緩步趨堅，類股輪動速度加快，週三(6/23)航運股不敵違約交割與大股東賣股利空，全都摜下跌停，一度讓人以為漲勢嘎然而止，短短一天航運股再度復活，到底航海王還能在神壇上坐多久？

目前國際航運需求持續拉緊報，美洲線合約價格今年漲幅預估至少100％，5月已經開始適用新合約，近期又發生鹽田港塞港，在在都使得航運一位難求，而BDI指數、BCI指數從6/9一路竄升後，短短兩天回檔又再次走高，未來經濟回溫出口暢旺下，航運有可能持續旺到第三季。

但航運族群畢竟漲多，外資投信近期也陸續調節，轉而緊盯即將引爆的電子旺季，電子成交比重雖然仍在45％左右，但電子指數已經重新站回季線，加上法人季底作帳持續進行，多鎖定電子族群，因此掌握快速輪動，逢低卡位才是王道。

尤其蘋果第三季新品消息持續曝光，更增添電子股買氣和動能。目前市場推估新iPhone手機出貨量上看1億支，今年預估款式改變不大，價格也不會增加，但是最受關注的相機功能會更優化。之前為大家推薦的玉晶光(3406-TW)一枝獨秀，順利取得iPhone 13高階鏡頭初期獨家供應商，玉晶光5月營收7.32億元，月增8.59％，年減28.63％，但第二季就是玉晶光的谷底了，隨iPhone新機啟動，營運動能將一路旺到2022年上半。

萬寶投顧陳子榕指出，6/10推薦時，玉晶光股價才506元，週五股價來到598元，大漲92元，漲幅高達18％，三大法人連兩日同步買進玉晶光逾2,500張，玉晶光後續行情值得期待。

另外，我在6/17和大家分享的全新(2455-TW)受惠蘋果新機零組件提前拉貨，股價也由118.5元漲至141.5元，創波段新高 ，價差23元，短短段數日漲幅高達20％，以上個股多數為我在6月初就透過金流追蹤為大家篩選的內資認養股，不須等到法人買超名單公布再追價，看我文者，能總能當個先知先覺，優雅佈局，從容獲利。請參考6/17 < 面板雙虎漲停 季底作帳全力衝刺哪類股？(https://news.cnyes.com/news/id/4662449) >。

蘋果供應鏈還包括獨家取得A15處理器代工訂單的台積電(2330-TW)，這次A15處理器代號「Ellis」由台積電5奈米製程製造，預計第三季開始大量生產，趕上第四季銷售時程。此外，鴻海(2317-TW)、全新(2455-TW)、旺宏(2337-TW)，晶技(3042-TW)、順德(2351-TW)、鴻準(2354-TW)、欣興(3037-TW)等，也都是業績可期、法人尋獵的標的。

萬寶投顧陳子榕指出，除此之外，我再繼續透過金流追蹤來選股，持續追蹤我文章者，投資勝算可說十拿九穩，希望下半年一開始大家就能旗開得勝，大領紅包錢：

景碩(3189-TW)受惠5G、AI等高階晶片需求，ABF載板訂單已至年底，報價可望再增10％，市場傳出有機會拿到AMD大單，2023年前全年年複合成長由25％上修至36％，目前ABF產線滿載，持續擴產，年底前月產能可升至1,800萬顆。估景碩第二季營收將創單季新高，毛利率逼近25％，第三季可望再季增逾14％，整體載板缺口將延續至少到2023年。

雙鴻(3324-TW)去年已拿下蘋果逾5成中高階筆電訂單，今年兩款新的MacBook Pro也已正式啟動拉貨潮，由於之前產品已反映銅價成本，近日銅價大幅回檔，成本降低更有助毛利率表現。在伺服器新平台部分英特爾Whitley拉貨強勁，ASP將提升，加上中國大陸手機開始導入散熱較好的VC，估第三季營運將成長，全年營收估年增15～20％。

精材(3374-TW)受惠3D、車用感測元件封裝需求持穩、復甦，並新增12吋晶圓測試業務，第二季營收可望優於去年同期，而隨著台積電持續擴廠擴產，業績也持續進補。精測今年編列逾1,000萬美元添購研發設備，將導入微細線路模組和新一代銅矽穿孔(Cu TSV)提升技術強化競爭力。精材累計前5月營收30.35億元，年增30.76％，第一季稅後淨利5.89億元，年成長268％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險