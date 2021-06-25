普徠仕年中展望／如何在未來的新經濟中佈局

重點摘要

 在中國和美國的引領下，全球經濟成長於2021年初啟動加速，而且經濟從疫情中復甦的力道，似乎也將於下半年進一步強化。

 儘管經濟強勁成長，但企業的獲利預期可能難以實現，但一些非美市場的獲利表現可能相對出色。

 機構法人對美國公債的強勁需求壓低了美債殖利率，債券投資人轉向考慮信用債市中的機會。

 中國祭出更嚴格公司治理標準、優化資本配置及推動科技創新，在在正擴大投資人的機會。

在疫苗接種、持續財政及貨幣刺激以及被壓抑的消費需求支撐下，疫情後的經濟復甦似乎有望在2021年下半擴散到世界各國。但是經濟成長是否足以在不加劇通膨壓力的情況下，滿足樂觀的獲利預期，因通膨壓力可能迫使聯準會和其他央行加快轉向收緊貨幣政策。

普徠仕集團投資長(CIO) Robert Sharps說道：「要證明股票的估值普遍具有吸引力，關鍵在於持續的低利率和低通膨之下，市場上能否有更好的替代標的？」

普徠仕集團國際股票主管兼股票投資長Justin Thomson表示，在通膨溫和上升但不會顯著加速的情況下，股票仍有良好表現。「從歷史來看，通膨上升時期對股市總體而言相對有利 — 但這僅限於溫和的通膨，一旦通脹超過3%或4%，它往往會扼殺股市報酬。」

普徠仕集團固定收益投資長Mark Vaselkiv指出，對於債券投資人而言，殖利率上升帶來了明顯的風險，但也可能會創造潛在的機會，他認為較高的殖利率可能讓一些信用債相對於股票更具吸引力，從而改變資產配置比重。

建構持續的復甦

已開發國家的疫苗施打加速、額外的刺激措施，以及隨著產業重啟而帶來的商業活動浪潮，似乎都為2021年下半年全球經濟的強勁成長奠定了基礎。

Sharps表示，被壓抑的需求以及財政和貨幣刺激措施，應有助於將高於平均水準的經濟成長維持到2022年，他還指出，根據經濟合作暨發展組織(OECD)近期的預測，2021年全球GDP可能將成長近6%，2022年的成長也將有4~5%。1

儘管中國和美國到目前引領了經濟的復甦，但Sharps預測，隨著2021年的推進，更快的經濟成長將擴展到其他經濟體，他認為「更準確地說：這應是循序漸進的全球復甦，而非同步一致的全球復甦」；然而，隨著包括印度和拉丁美洲在內的一些國家和地區仍在與疫情中掙扎，各國復甦的順序與時間可能各有不同。

關於通膨爭論

Thomson表示，樂觀的情況是，通膨加速僅是一種暫時現象，並將隨著供應鏈克服瓶頸和疫情後激增需求而逐漸消退；但Thomson也點出了幾個長期趨勢，他認為這些趨勢可能會導致朝向高通膨的結構性轉變：

 美國的巨額財政赤字因疫情刺激措施而急劇擴大。

 人口問題，隨著退休嬰兒潮世代開始花費積蓄以及勞動力的短缺，薪資將被推高。

 「去全球化」 — 轉向更高的關稅、移民壁壘和供應鏈本土化。

Vaselkiv認為，美國龍頭企業的薪資上漲也正說明，經濟力量的平衡已經開始傾向勞工，且這種趨勢不會在短期內逆轉；這並不全然是壞消息，因為隨著財政和貨幣刺激措施逐漸結束，消費者收入的增長將有助於維持經濟的復甦。

聚焦獲利成長

今年第一季的企業獲利和企業獲利成長預期都大幅上揚(尤其是在美國)，但股價上漲得更快，將許多市場的估值推向歷史高點；隨著經濟越來越遠離疫情衰退的深淵，與去年同期的獲利比較也變得更具挑戰性。

Sharps補充道，即便如此，許多大盤指數的水位即使考慮到當前的超低利率，仍然顯得十分高漲，也就是說，即使經濟成長仍然相對強勁，股票投資人未來也可能面臨更加疲軟的報酬前景。

對於經濟復甦很大程度上已反映在美國股市中的觀點，Thomson也表示同意，但許多其他市場公司的EPS尚未像S&P 500指數那樣迅速或強勁地反彈，這為美國以外的市場創造了潛力；但他反駁，隨著復甦的擴大，這為非美國市場的股市創造了勝過美股的潛力。「週期性產業於再通膨主題中更吃香，而非美國市場往往更具週期性。」

獲利成長預期上升但估值也很高

Thomson指出，這種轉變將打破美國股市連續12年表現優於非美國股市的紀錄，他列舉了幾個他認為可能扭轉這一趨勢的因素：

 類股輪動：科技股很大程度推動了美股的亮眼表現，但技術採用週期放緩，加上監管風險和稅收增加，可能會抵消這一優勢。

 更高的利率：與科技股占比較高的美國市場不同，銀行股在歐洲主要指數中發揮著主導作用，而更高的利率和陡峭的殖利率曲線，將會提高銀行的獲利能力。

 具吸引力的新興市場貨幣：Thomson認為，許多新興市場貨幣相對於美元和其他主要貨幣似乎被低估了，從歷史來看，新興市場資產(包括股票和債券)往往在新興市場貨幣處於相對低點時最具吸引力。

強勁的週期性經濟復甦也有助於推動市場行情從成長股向價值股輪動。Thomson指出，自2020年末以來，價值股的表現一直優於成長股，他認為儘管這種相對優勢在下半年可能會減緩，但經濟週期復甦這個主題「仍持續延伸」，全球小型股似乎有望從中受惠，許多屬於新興市場的股票也是如此。

利率上升時代的創新

Vaselkiv表示，在2021上半年，投資級債券市場的正確策略是保持較短的存續期間，他認為這種情況在下半年可能會發生變化，但前提是大型機構投資人(尤其是日本機構)的需求不會繼續抑制美國公債的殖利率。

Vaselkiv認為，若10年期美債殖利率升至2.00%或2.25%以上，許多投資組合經理會延長其存續期間，這也將提升不動產抵押貸款證券(MBS)和公司債的潛在收益；然而，這樣的舉措可能會吸引更多的機構需求，從而再次壓低殖利率。

Vaselkiv表示，在下半年尋求具吸引力的固定收益投資人，可能需要關注風險較高的債券市場，例如美國和全球高收益債、銀行貸款和新興市場公司債。

利率壓力正在形成，一些領域可能面臨風險

Vaselkiv指出，許多分析師認為，信用利差(存在違約風險債券與類似到期日公債之殖利率間的差異)處於歷史低點可能預示著潛在的泡沫；但Vaselkiv持相反觀點，他認為利差收窄剛好反映了良好的信用前景：

 企業違約率已大幅下降，即便在能源產業中也鮮少有高收益債違約。

 由於2020年美國企業發行了近2.8兆美元的公司債，2021年前5個月又發行了1.4兆美元的公司債，很多公司已修復了自身的資產負債表。

 2021上半年，被升評的公司多於被降評的公司4，Vaselkiv表示，他認為未來它們有望保持更高水平。

Sharps表示，投資人可能需要將美元走弱的可能性納入考慮，他認為美國巨大的財政和貿易赤字，加上聯準會的持續刺激，為美元創造了逐漸貶值的空間，這可能會推高以美元計價的商品價格，從而使通膨壓力加劇。

但美元走弱的影響並不完全是負面的，Sharps認為，在美元下跌期間，風險性資產往往表現良好，美元走弱也有可能提高海外獲利豐厚之美國公司的報酬，並加強以美元借款之新興市場公司的信譽。

中國：大到無法忽視

在疫情之後，中國的經濟和金融演變似乎準備加速，這對全球經濟和地緣政治力量平衡的影響都相當大，然而，許多投資人可能對這個世界經濟成長潛力的火車頭投資不足。

Sharps預測，雖然華府的政黨輪替緩解了一些緊張局面，但美中之間仍可能存在爭議；他認為，並不排除美中兩國可能在氣候變遷等特定問題上合作，但拜登政府決定保留川普加徵的部分關稅，這也說明兩國之間的關係已經永遠改變了。

Vaselkiv表示，當許多發達國家的短期利率徘徊在零附近時，中國的債券市場提供了具有吸引力的潛在收益。Vaselkiv認為，由於10年期中國公債殖利率約為3%，再加上稍高於此的信用利差，選擇債券者顯然是有機可圖的，但是，以在地研究為後盾的主動式管理仍然是成功的關鍵要素。

中國股市之更廣泛展望

Thomson表示，中國股市為全球投資人提供了一個快速成長的機會，但這個機會可能被低估了，儘管中國在全球GDP中的占比迅速上升，但該國股市在MSCI AC世界指數中的權重仍然相對較小。Thomson列舉了他認為將中國部位限制在標竿水平也許是不智之選的幾個原因：

 更好的公司治理和資本配置政策。Thomson說道：「他們還有一段路要走，不過情況正在改善。」

 市場廣度：現在有超過5,200家上市公司在中國交易所掛牌 — 這比在美國上市的公司還要多。

 IPO：從2018年底到2021年5月，有近900家中國公司掛牌上市。

然而，Thomson表示，國際投資人仍傾向於關注中國電子商務和科技產業的少數知名股票，他認為在生物科技、醫療保健和金融科技等領域，可能會出現更具吸引力的潛在機會；他還補充道：「中國正在這些領域進行創新，用於研發的總體支出已大幅增加。」

結論

儘管2021上半年全球經濟復甦的速度似乎比年初市場預期的更快、更強勁，但普徠仕的投資主管們表示，他們將在未來幾個月密切關注以下幾個經濟成長的潛在風險：

 新冠疫情：雖然一些已開發國家正加快疫苗施打的速度，但其他地方的進展仍然較慢；與此同時，新的變種病毒仍然是一個潛在的威脅。

 美國財政政策：儘管拜登政府正在尋求提高美國的企業稅率，但Sharps表示，他預計加稅幅度將十分有限，他認為這對美國股市來說是中性的；然而，若提升資本利得稅和股利稅，將對大多數資產類別的稅後報酬產生負面影響。

 估值：Sharps重申，某些產業和股票的本益比倍數意味著對獲利成長的預期要求很高；即使相對強勁的下半年業績也可能無法達到這些預期，從而引發市場波動。

 政治局勢動盪不安：Vaselkiv警告稱，拉丁美洲、東歐和中東都存在可能干擾全球復甦的潛在火藥桶。