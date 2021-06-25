傳產VS電子搶資金 誰才是下半年最大贏家？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，趨勢不容易成型，一旦成型也不會馬上就改變。上半年大漲的航運股在傳出大股東申報轉讓之後，昨天股價急跌，今(24)日馬上又反彈起來，市場對航運後市看法多空非常分歧。

平心而論，貨櫃航運即將進入第三季旺季，歐美也將解封，供應鏈回補庫存力道強勁，下半年運價再創新高機會很大。但股價已經大漲特漲，例如萬海(2615-TW)在今年2月與5月拉回月季線時，我獨排眾議分析是人棄我取的機會，後來萬海分別從當時的50元以下、80元以下再漲起來，現在已經飆漲數倍到逾200元，市場才為之瘋狂。

現在我在想的已經不是買不買的問題，而是如何持盈保泰全身倒退。手中握有最多籌碼的是大股東，何嘗不是這樣想呢？所以才會有申報轉讓的動作。申報轉讓未必是行情反轉的開始，卻是警訊之一，代表此處就算還有利潤，風險也已經很大。

航運、原物料等傳產股占台股整體比重，最近已經攀升至近6~7成，是另外一個警訊。

萬寶投顧王榮旭強調，台股以電子股為主要成份，此時傳產與電子成交占比為7：3，意味大多數資金集中在極少數的股票上面，這絕對不是常態，此時才選擇追進航運一定要留意風險。

歐美疫苗普遍施打之後，下半年將迎來史上最強解封潮，不僅航運與原物料受惠，電子第三季旺季將會更旺。短線因為資金排擠，股價漲勢不如航運，但旺季效應正如鴨子划水默默地發酵。

萬寶投顧王榮旭指出，前期專欄分析第三季車用用晶片將大量開出，加上歐美與中國等三大汽車市場全面復甦，專欄推介合晶(6182-TW)6~8吋重摻矽晶圓大量使用在車用晶片，下半年需求持續上升供不應求，可望逐季漲價帶動今年獲利翻倍，這波股價早已領先矽晶圓龍頭環球晶(6488-TW)創下波段新高。

另外，從車用二極體、導線架、石英元件到端子連接器，都見到法人布局下半年行情的影子。

車用二極體廠強茂(2481-TW)最新股價屢創波段新高，也帶動台半(5425-TW)比價向上；車用導線大廠順德(2351-TW)受惠車是復甦，車用導線架供不應求，估計今年獲利將翻倍成長，去年EPS不到2元，今年將挑戰5~6元。最近股價漲到130元以上，本益比提升至20倍。

車用石英元件大盤晶技(3042-TW)，下半年迎接蘋果新iPhone上市，旺季效應擴大，今年EPS預估達9~10元，EPS比順德高出不少，但股價卻低於順德，有點委屈。

健和興(3003-TW)專攻車用端子與綠能連接器，受惠大客戶特斯拉出貨量增加，電動車充電樁與充電槍等產品，也完全符合拜登接下來要建置50萬座電動車充電站的政策需求，銅價最近回跌有利降低成本。

PCB廠金像電(2368-TW)車用板訂單也開始回溫，下半年伺服器用板也將放量出貨，估計全年EPS挑戰5元，本益比約13倍左右，最近股價也創下波段新高。但整體電子熱度還是不夠，現在電子行情有如今年初的航運，市場往往等到大漲才會瘋狂。

萬寶投顧王榮旭表示，上半年航運傳產搶到了資金，下半年如果換電子搶到資金，也不令人意外。受限篇幅，還有更多個股分析，會在LINE粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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