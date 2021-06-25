載板 PA三雄創高啟示 還有哪類股前景可期?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，正當市場因為美國聯準會(Fed)鷹派抬頭而猶如驚弓之鳥時，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)又給了市場一針安定劑，鮑爾認為通膨是暫時的，隨著供應鏈瓶頸解除，通膨率就會回到正常2％以下。市場買不買單？可以看到美元指數已經從近日高點92.41，連續兩天回落，對利率最敏感的那斯達克指數收盤也站上歷史新高，科技類股百花齊放，旺季即將來臨。

電子族群沉寂一段時間，但整體需求業績其實非常暢旺。5月份北美半導體設備製造商出貨金額首度突破35億美元大關，連續5個月創新高，而且到2022年底為止，全球還將有29座半導體廠房陸續興建動工，總設備支出超過1,400億美元，相關設備儀器廠未來幾年業績都會大進補。

半導體廠房工程商帆宣(6196-TW)、半導體儀器廠家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、京鼎(3413-TW)等目前都是訂單滿手，例如帆宣在手訂單已經突破300億元新高紀錄，前5月累計營收118.34億元，年增27.53％，後續工程逐步認列業績，加上極紫外光(EUV)出貨持續暢旺，第三季營運將挑戰單季歷史新高水準。

蘋果股價在5/12打下波段低點122.25美元之後，6/3開始一路向上，目前已經來到134.08美元。市場已經預估今年下半年iPhone接單量上看1.5億支，iPhone 13受到5G換機潮及舊手機汰換週期加持，預估達9,000萬～1億支，較去年iPhone 12預估值高出2成，相關概念股營運動能強勁。

近期為大家追蹤介紹相關族群投信認養股，包括欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、全新(2455-TW)、華通(2313-TW)、玉晶光(3406-TW)、旺宏(2337-TW)，投信都持續大買，股價也不斷走升。

其中，華通在6/18介紹後，股價已經一舉突破半年線，創波段新高，上漲近10％；5/28分享的全新股價也持續走高，從110元漲到132元，漲幅2成。

另外，6/10推薦的印刷電路板金像電(2368-TW)股價從56.7元漲到67.8元，大漲11.1元，漲幅約2成，股價創21年來新高；而5/25以來多次推薦的IC廠茂達(6138-TW)，股價也是創下新高紀錄171元，大漲37元，漲幅近3成。

這都是能佈局在起漲區，透過籌碼追蹤低低卡位，不必等法人公開買超排行後，才再追追追，參考我所推的好股，當個先知先覺者，最終結出好果子。請參考5/25 <疫情大浪沖擊 遠距商機走強？(https://news.cnyes.com/news/id/4651687)>。

萬寶投顧陳子榕指出，未來我仍會持續為大家掌握籌碼趨勢，逢低卡位佈局，只要多關注我的文章，投資就可以輕鬆致勝。

全新(2455-TW)因蘋果新機第二季底正式啟動磊晶拉貨潮，尤其5G PA磊晶使用量較以往大增，5G、WiFi 6 滲透率又雙雙提升，加上車用LiDAR(光達)拉貨仍緊，使得第二季稼動率仍高檔，預估毛利率可維持40％以上，整體第二季營收將持穩上一季高峰水準，獲利可望優於去年同期。而因應客戶需求，全新今年資本支出5～10億元，添購近10台MOCVD機台，產能估增加1～2成，下半年營運更強。

界霖(5285-TW)為功率導線架大廠，客戶涵蓋英飛凌(Infineon)、安森美(ON Semi)等國際IDM大廠及封測代工廠，目前封測客戶已在預定2022年產能，電動車及工業產品訂單也大增，推升第一季稅後盈餘達1.13億元，年增718％，單季EPS為1.2元。目前界霖高門檻車用產品營收占比已達40％，年底估達43～45％，目標則是50％，界霖第二季陸續調漲價格，全年EPS至少4.5元。

超豐(2441-TW)雖遭逢移工染疫干擾，使6月營收略受影響，但第二季表現仍可望再創新高，由於封裝業務佔營收貢獻逾8成，訂單能見度已達第三季，使得稼動率持續滿載，封裝及測試報價繼續上漲，全年營收、獲利有機會挑戰新高。因應打線封裝供不應求，產能吃緊將一路旺到年底，今年新建的頭份二廠及WT二廠，則預計明年6月前完工加入產線。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險