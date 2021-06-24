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宏佳騰Ai-1 Ultra新死角預防智慧儀表行駛更安全

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

2020年台灣電動機車黑馬宏佳騰(1599)銷售創下單年銷售破萬台的紀錄，以廣結盟策略成立「CROXERA智慧安全車聯網聯盟」，日前正式發表Ai-1 Ultra ABS大改款、智慧儀表升級CROXERA 6，主打行車安全，攜手本土行車記錄器品牌AMBER銨鉑實業開發DAPS(Dead Angle Prevent System)死角預防系統，降低因過彎、迴轉的危險回頭行為，所引發的事故率。

選在疫情警戒滿月推新車，正是看準國內疫情持續平穩趨緩，連續5天確診數都在200例以內，疫情逐漸受到控制。林東閔表示，自三級警戒以來，整個車界都大受影響，希望透過新車發表提振銷售動能。

林東閔坦言「2021壓力真的很大！」原本預計Ai-1 Ultra ABS在5月中就要發表，受疫情影響延後至6月17日正式亮相，他認為，接下來台灣機車市場要突破瓶頸，就得從創造體驗著手。

主打智慧儀表CROXERA 6，打方向燈就能看後方影像

相較過去著重車子外型、性能，宏佳騰這回花較多時間著墨在軟體功能，與面板大廠友達合作開發的「CROXERA 6智慧儀表」同步亮相。

林東閔一一細數功能，包括儀表鏡頭可視面積加大22%，採用的是恩智浦車用晶片i.MX6，運算效能較前一代CROXERA 5快了10倍。

第二亮點是聯手銨鉑實業開發DAPS(Dead Angle Prevent System)死角預防系統。簡單來說，當騎士在打方向燈時，連動後方的行車記錄器傳到儀表上，騎士不需回頭查看，只要花1秒鐘看儀表確認後方有無來車。在後方影像呈現在儀錶的同時，包括時速、速限、燈號都還是在儀表上動態顯示，「這需要龐大的運算效能，不只要穩定，還要能通過相關測試檢驗的規範，」。

在智慧語音通知SMART NOTICE也升級2.0，結合螢幕會有警示亮燈提醒，未來將主動提醒騎士前方300~500公尺有危險事故發生，包括道路施工、危險路段、測速照相等，未來宏佳騰也會跟交通部、資策會、大專院校等機構整合大數據，「在汽車上有很多主、被動安全，但機車沒辦法主動減速、煞車，因為會造成危險，只能早一步提醒以降低事故。」

價格上，Ai-1 Ultra ABS定價10萬7980元，搭配政府補助後車價在10萬元以下，以南投縣汰購方案為例，車價8萬3980元即可入手。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1443期】

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