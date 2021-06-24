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聯亞藥興櫃掛牌兩天股價狂飆 金管會要查

鴻海郭台銘的另一戰場：電動車

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

想要在股市成功操作，一定要領先市場一步，等到股價上去再追往往都為時己晚，提前「掌握趨勢」才能成為贏家！

兩週前告訴大家「原物料大浪後，電動車起跑」，兩週後美國兩大車廠—通用及福特，分別宣佈擴大電動車投資及全系列車款電動化時程。

國外大廠搶攻商機，國內企業更是摩拳霍霍，去年10/16鴻海董事長劉揚偉及裕隆執行長陳莉蓮同台大喊「電動車」，只見到影子就讓鴻海本益比由以往11倍跳升至15倍，時隔半年，鴻海於本月25日舉行的MIH電動車聯盟大會又將激起何火花？

鴻海拚三電，小金雞起飛！

鴻海進軍電動車後動作頻頻，裕隆外又找上國巨陳泰銘，成立新公司國瀚，要全力強化「3+3」策略，整車、IC都有了，就缺電動車心臟「電池」，於是找上碩禾私募取得10.54%股權，消息一出碩禾股價兩天由160跳至193，而在碩禾休息後，鴻海旗下金雞開始展翅，乙盛(5243)、3149正達(3149)、2328廣宇(2328)都帶量發動，其中以廣宇今年成長性最強，24倍本益雖不貴但也不算便宜，有沒有其它「物美價廉」標的？

富鼎子以母貴，5G+電動車雙動能加持！

MOSFET為主動元件，主要功能是控制電晶體中之電流及電壓，就把它想像成是「電源開關」，透過導電及不導電來控制0/1以執行功能，雖然價格不高，但廣泛應用於消費電子、5G基站及電動車中。

MOSFET需委託晶圓廠代工生產，在代工吃緊下，擁有「產能」為最大贏家，富鼎(8261)為鴻海集團旗下MOSFET廠，在產業升級下，國外大廠都去做更高階產品，但富鼎在高、中、低壓皆有產能，具有技術優勢，也帶動毛利率在一年內由14%跳到21%。

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