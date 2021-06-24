第三季科技股迎旺季 誰來當家？

【撰文／陳子榕】

美國聯準會的鷹派升息訊號持續逼退美股表現，讓投資市場心裡七上八下，美元指數持續走升至92.41，台股週一(6/21)股匯雙殺，不但台幣重貶1.42角，收在近一個月的最低點27.952元，外資更一口氣大賣現貨335億元，期貨空單依然逾3萬口。

早在上個星期我就已經預告台股震盪會加劇，但我也要告訴大家，聯準會的態度引發市場動盪是正常的，而即便聯準會鷹派目前稍佔上風，但鷹派對於利率調升的看法最快也是2022年底，畢竟目前新冠病毒持續變種肆虐，在疫情沒有顯示控制，經濟未達標準前，聯準會絕不會貿然行動。

台股目前回到月線支撐，短線會在16,800點至17,500點之間震盪整理，但從韓國及印度股市近日衝上歷史高點來看，有個健康基本面的台股未來仍相當樂觀，因此逢大跌就是進場撿便宜的好機會。

雖然短線盤面上航海族群仍扮演領軍主流，但台股指數要上攻還是需要電子股臨門一腳，尤其蘋果iPhone13於9月即將發表上市，內資法人在季底作帳壓力下將持續加快腳步大吃蘋果。

iPhone12在推出之後持續締造銷售佳績達9,120萬支，占同期iPhone手機總銷售量的64%，顯然和5G掀起的換機潮有很大正相關，而接下來iPhone13加入之後，拍照功能持續優化強大，市場預測第三季iPhone13將達2,400萬支出貨量，iPhone總出貨量則達4,800萬支，較去年同期成長33%。

因此，相關蘋概股及5G族群都是接下來的亮點，不妨趁早跟隨法人籌法逢低提前卡位。像是鏡頭廠玉晶光(3406)、載板廠欣興(3037)、景碩(3189)、金像電(2368)、華通(2313)、磊晶廠全新(2455)、記憶體廠旺宏(2337)、封測廠超豐(2441)等都是可以留意的標的。