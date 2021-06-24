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聯亞藥興櫃掛牌兩天股價狂飆 金管會要查

下半年迎最旺解封潮 PCB全面反攻

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

FED態度轉為鷹派，美元指數由弱轉強，貴金屬首當其衝，黃金期貨單周從1900點下跌至1760點，不論貨幣緊縮是否提前，未來貨幣緊縮是不可避免，上半年原物料受惠美元弱勢皆有雙位數漲幅，隨著美元走強，下半年原物料價格將難以維持高檔，甚至轉為下跌，6月以來原物料股走勢已漸分歧。傳產僅航運獨強，但並非反應原物料報價，而是歐美各國疫苗施打普及後，Q3解封將迎來龐大需求，塞港問題恐更加嚴重的預期。美元走強台幣可能由升轉貶，將有利電子產業出口，LME銅期貨指數5月突破萬點來到10747點，6月份最低跌到接近9000點，電子業上半年因原物料、運價上漲導致獲利壓縮，下半年進入旺季，隨著原物料成本降低，及各地解封後所帶來的龐大消費潮，相關個股布局值得留意。

ABF領先大盤創高，欣興5月營收創歷史新高

PCB受惠銅價下跌，上游CCL台光電股價創歷史新高來到224元，利基型CCL騰輝-KY從5月79.2元低點漲到157.5元接近一倍，下游ABF族群表現更強，1441期推介過的欣興股價領先大盤創歷史新高到141元，IC載板營收佔比近五成，HDI板則是接近三成，公司目前ABF、BT產能皆滿載，訂單能見度分別可達3、4個月，下半年受惠Intel及AMD導入EMIB及Chiplet設計下，對ABF載板需求大幅提升，加上Q3蘋果新機即將發表，可望帶動HDI產線稼動率回升，且新機針對毫米波機種比重有所提升，AiP模組出貨量將大幅增加，將可消耗更多BT載板產能，5月營收80.25創歷史新高，下半年進入旺季，看好單月營收將持續創高，投信自五月積極買進，長線看好。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1443期】

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