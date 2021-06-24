超前部署擴廠效應：晶技

【撰文／黃清照】

台股萬七持續震盪，近來有許多電子族群不斷創高，不過傳產股依舊強勢，航運股漲多拉回，我認為還沒修正結束，其餘傳產股方面，原物料短線進行修正，景氣循環股要像電子成長股般飆漲是很危險的，若拉到中長線格局來看，低估的電子股投資報酬率淺而易見，傳產、電子主流即將易位，盡管指數仍然續強看漲，但族群方面投資朋友們一定要慎重選之。上週我看好石英元件漲勢，本周將更詳細介紹石英元件產業，以及如何選股配置。

石英元件產業距離上次大漲約有8~9年之久，當時產業受惠3G到4G商轉，今年5G商機持續放大，加上電動車及物聯網加速發展，使半導體產業出現供不應求的缺貨漲價行情，相信投資人已經聽的陳腔濫調了。石英元件產業重鎮在日本，日系廠商NDK看好車用需求，為了因應先ADAS帶動每台車所搭載的石英元件數量增加，計畫將投資4億日圓的中國蘇州廠擴產，據傳目前已進入設備訂購階段，而從去年的營收來看，車用站NDK的營收比超過一半，成長相當可觀。另一間日系廠商京瓷則看好5G普及，計畫三年內的設備投資金額將創歷史新高，合計計畫將投資4500億日圓。日本三菱UFJ摩根士丹利證券最看好的是龍頭廠大真空，一口氣將今年的合併營益預估從9億調升至36億日圓，增幅高達3倍。

在過去，石英產業就如其他電子產業一樣，受到紅色供應鏈崛起，使全球產能擴增過快，廠家互相削價競爭，全球前三大市佔的日系廠商，代價卻是低毛利、甚至負毛利。反觀台灣的石英元件產業，龍頭廠晶技(3042)近幾年來，秉持著不盲目殺價競爭的策略，並持續擴產搶奪市佔率，就全球整體產能來看，眼光布局真知灼見。晶技去年投下17億元資本支出，包括平鎮廠、寧波廠及重慶廠的產能擴充，全年增加15~20%的產能，今年更提高到25.9億元，全年同樣約擴增15~20%，相較於日廠慢半拍，台廠技術層面逐漸改善並追上，至於削價競爭的陸廠，技術層面仍落後晶技約4個世代。