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投信作帳行情開跑

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

時序進入到6月底，又到了投信季底作帳的時間，指數雖然維持高檔震盪整理，但仍有不少個股表現突出，統計6月以來投信買超張數前20名的個股，不但拚季底作帳，還有機會延續到Q3行情。

ABF三雄拚擴產 因應供不應求

台積電(2330)的線上技術論壇釋出多項先進製程進展，包括支援下一世代5G手機與WiFi 6/6e效能的6nm無線射頻RF製程、支援最先進汽車應用5nm N5A製程、4nm提前試產、3nm矽智財就緒可開始設計流程，以及3D先進封裝整合平台更新，這些都需要高效能運算(HPC)的支援，這一席話引爆ABF載板的行情，投信啟動作帳。

IC載板屬於高技術、高投資以及高人才的產業，且載板具備整合多種小晶片的特性，與先進封裝趨勢息息相關，技術需與更上游的晶圓代工做連結，進入門檻高。此外，由於現今載板從過往低階的6層板，目前已經提高至20層板以上，相當考驗生產良率，加上鑽孔數量增加，生產週期也大幅拉長，現今除了提升設備馬達轉數，生產週期更拉長至18個小時，並且會大量消耗產能，均是供需不平衡的因素。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1443期】

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