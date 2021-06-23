ABF載板狂漲後 這類股將衝刺作帳行情？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會的鷹派升息訊號持續衝擊美股表現，投資人心裡七上八下，美元指數持續走升至92.41，台股萬七附近持續震盪，外資近期大多賣超現貨，指數受壓抑，但我在6月初就已預告，選股還是以內資為首的櫃買市場，在內資積極佈局的利基型個股，ABF載板三雄的漲勢就相當具有續航力，這就是我常提的，投資需要多觀察籌碼動向，不跟風新聞媒體，不追本益比過高的個股，選有基本面且被低估的股票來佈局，終究有好果實。

早在上個星期，我就已經預告台股震盪會加劇，但我也要告訴大家，聯準會的態度引發市場動盪是正常的，而即便聯準會鷹派目前稍佔上風，但鷹派對於利率調升的看法最快也是2022年底，畢竟目前新冠病毒持續變種肆虐，在疫情沒有顯示控制，經濟未達標準前，聯準會絕不會貿然行動。

雖然短線盤面上航運族群少數股仍有機會，但台股指數要上攻還是需要電子股臨門一腳，尤其蘋果iPhone 13於9月即將發表上市，內資法人在季底作帳壓力下，將持續加快腳步大吃蘋果。

iPhone 12在推出之後，持續締造銷售佳績達9,120萬支，占同期iPhone手機總銷售量的64％，顯然和5G掀起的換機潮有很大正相關，而接下來iPhone 13加入之後，拍照功能持續優化強大，市場預測第三季iPhone 13將達2,400萬支出貨量，iPhone總出貨量則達4,800萬支，較去年同期成長33％。

因此，相關蘋概股及5G族群都是接下來的亮點，不妨趁早跟隨法人籌碼逢低提前卡位。像是鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、載板廠欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、金像電(2368-TW)、華通(2313-TW)、磊晶廠全新(2455-TW)、記憶體廠旺宏(2337-TW)、封測廠超豐(2441-TW)等都是可以留意的標的。

萬寶投顧陳子榕指出，多次為大家推薦的欣興，股價從95元漲到創新高141元，漲幅高達50％；景碩從當初介紹的107.5元漲到7年來的高點137.5元，漲幅25％；另外，全新，我在5/28也和大家分享，全新股價漲幅約15％。而這些標的，在投信連續買超前，我已經領先跟大家分享了，看我文者，至今已大領紅包錢了。請參考 6/8 <欣興、景碩聯袂創高 端午變盤科技股奪得主控權？ (https://news.cnyes.com/news/id/4657440)>。

在台股震盪整理階段，建議投資人應該適時調節手邊持股，汰弱留強，並參考我文中跟大家籌碼追蹤的好標的，領先卡位逢低佈局，這樣才能享受作帳行情。

台勝科(3532-TW)因晶圓代工及記憶體市況佳，帶動矽晶圓強烈需求，台勝科8吋產能年底前已經滿載，12吋產能也從第二季開始吃緊，導致現貨價格持續走升；另外，台勝科4、5月分別進行8吋、12吋廠既定歲修，影響單月營收，6月產線恢復正常，營收可望向上。由於客戶端需求續強，估最快明年矽晶圓將呈現供不應求，且2023年缺口將比2017～2018年更大。

健和興(3003-TW)因全球5G基地台佈建，帶動UPS強烈需求，健和興綠電UPS新產品開始出貨，估下半年放量；另外，因應全球電動車商機，健和興積極開發DC直流充電槍及LED光源模組連接器，訂單強勁，由於健和興產品線完整，也可望成為各國基礎建設受惠者，估綠電產品今年將成長約10～20％，全年營收成長至少3成。健和興5月營收首度突破4億元，連續三個月創歷史新高，第二季營收、毛利率都將優於第一季，下半年也將較上半年成長。

兆赫(2485-TW)為尋求轉型及提升毛利率，兆赫開發多項新商品，包括Wi-Fi 6E無線寬頻網狀網路訊設備、4K無線影音傳輸設備、數位高畫質機上盒、DTM(4K ATSC 3.0 TV Module)、5G微型網路基地台(5G SMALL CELL)等。其中，數位式光投落點(Fiber Node)去年已開始少量出貨；此外，兆赫為東奧概念股，隨著東奧舉辦腳步接近，可望帶動營運成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險