蔡明彰觀點：疫後3-2-2工作新模式 NB及伺服器為電子股明星

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，在高漲的通膨壓力下，6月15日召開的FOMC意外提早釋出縮減QE風向，導致上週美股全線下挫，道瓊指數週線重挫3.4％，創去年11月來最大單週跌幅。

聯準會這個奇襲對台股利弊參半，利空是美元指數立刻強彈至92點，站回季線，外資將在台股賣超提款，大盤在未來一個月內上檔有壓力，不容易攻過17,709高點。利多是聯準會縮減QE明朗化，台股由內資接手主導，還是有很多下半年展望佳，但股價估值便宜的股票將會脫穎而出。

其實迄上週五為止，外資今年來累計賣超台股高達3,900億元，對比去年新冠疫情，全年賣超5,400億元，今年台股各方面都優於去年，但半年不到就大賣近4,000億元，表示外資今年鐵了心，獲利了結。

可是台股穩如泰山，今年來仍上漲16％，績效勝過道瓊指數的9％，也超過費城半導體指數的13％，在國際股市居前段班，因為台灣資金空前泛濫，銀行一年定存利息僅0.8％，隨便買台股指數型ETF的投報率就完勝銀行定存。

更大引導游資進入台股是預定7月1日實施的房地合一2.0，祭出重稅抑制炒房，持有房地產、預售屋2年內出售課45％稅率，超過2年、未滿5年出售課35％。本國銀行總存款高達44兆元，幾乎等同台股總市值，而一年台灣房市成交金額4兆元以上，估計只要銀行存款及房市10％資金轉進台股，台股就有至少近5兆元的動能，輕易化解外資在台股的賣壓，這是為何今年來外資大舉賣超台股，但台股持續漲升的最大理由。

萬寶投顧蔡明彰強調，內資主導台股就會發生不可思議的瘋狂現象，航運股漲不停，週一台股重挫255點，但所有散裝輪連續第二個交易日漲停，散裝輪啓動報復性需求來自兩方面，巴西淡水河谷工人確診暫停作業，6月中旬解禁，下半年加速鐵礦石生產。其次，碰上夏季用電高峰，中國煤炭需求旺，目前焦煤期貨距離上次高點只有7％，甚至引起中國官方的關注，成最近最火紅的大宗商品。

推升海岬型運價BCI是6月8日以來大漲近70％，帶動BDI指數再次創11年新高，上次5月5日創11年新高後，受中國官方打壓鐵礦石而回檔修正26％，BDI再次攻擊，預估漲勢可持續到夏天用電最高峰的8月。週一盤面顯示，由於本波散裝輪漲升動力來自大型船舶的海岬型，營收與海岬型有高度相關的裕民(2606-TW)、新興(2605-TW)、中航(2612-TW)開出漲停，並收盤漲停，成最強的航運股。

萬寶投顧蔡明彰強調，從聯準會轉為鷹派立場後，全球週期股浮現獲利回吐賣壓，而科技股漸有買盤進駐，台股也形成傳產與電子雙主流，但電子股要盡量避開外資的提款賣壓。

對於把資金投入看好台積電(2330-TW)除息後表現的投資人而言，週一大跌20元，失守600元關卡，無異又是一大挫折。外資摩根士丹利針對台積電開出降評第一槍，資本支出大增，致使毛利率低於50％成常態，更大的麻煩估計台積電要花費60億元購買疫苗，身處複雜國際政治而身不由己、不務正業。

中國品牌手機4及5月出貨量下滑，蘋果iPhone調整庫存，對於手機佔營收4成的台積電存在壓力，不僅晶圓雙雄，記憶體製造的南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)也有外資提款賣壓，倒是面板的友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW)先前外資已大賣一波，股價來到5月上次低點，週一有跌不下去味道。

有人提前計算，友達資本支出不大，若明年配息3元，則殖利率逾10％，這個訴求頗符合內資的偏好，買友達明年賺股息10％，報酬等於12年定存，足以對抗外資認為下半年面板報價鬆動，紛紛將面板雙虎目標價下調至16元。

萬寶投顧蔡明彰強調，顯然電子股的黑馬不在手機，NB及伺服器才是真正亮點。歐美疫苗接種率快速提升，疫情後，遠距商機的筆電、資料中心需求減弱，壓抑相關電子股今年來走勢，但未來實際狀況跟大家想的不一樣，矽谷最照顧員工的Google谷歌提出3-2-2工作模式，員工可以在辦公室工作3天，在家遠距工作2天、週休2天，這種模式平衡傳統工作和遠距工作，預料在今年9月後被美國科技業廣泛採用。

萬寶投顧蔡明彰強調，3-2-2模式推廣，將使美國科技股在今年秋天注入活力，比蘋果發表iPhone 13更有票房，台股相關NB、伺服器個股，盡量避開外資賣壓，整理的時間夠久，本益比偏低。3-2-2模式使筆電成搶手貨，觸控晶片的義隆(2458-TW)今年EPS估17元，本益比12倍，電源管理晶片的茂達(6138-TW)，今年EPS估9.3元，本益比16倍，輸出入控制晶片聯陽(3014-TW)，今年EPS估10元，本益比12倍，為相關IC設計的首選。

現今NB最大問題是缺料，所以減少成本壓力是NB零組件的選股方針，由於美元反彈及中國釋出國家儲備使國際銅價自高點下跌15％，NB及伺服器散熱廠成本壓力大為減輕，整理快一年的奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)，今年EPS分別估6.6元及16元，本益比12倍，近來走強，奇鋐更寫下歷史高價。

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