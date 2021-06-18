土洋對作 內資強買股有護身符?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會(Fed)決策會議一如外界預期，透露升息訊號，市場預估升息腳步將提前至2023年，雖然目前仍舊維持每個月1,200億美元的購債規模，但美股已經嚇到臉色發黑，美元指數也在美國聯準會會議後連續兩日竄升，突破兩個月來的高點，逼近92，顯然全球市場已經開始豎起神經。

台股方面，外資連著兩天賣出現貨逾250億元，期貨空單再加碼逾33,000口，新台幣也連續三天收貶，預告著指數上下震盪可能將會加劇。事實上，外資從今年以來持續賣超台股，光是第二季至目前為止，外資就賣超台股281.95億元，反觀內資法人、投信則是逆勢操作買超台股118.87億元，土洋對作下，台股也展現韌性緩步回升。

雖然整體市場外在環境有些不安，但基本面牢靠就是最好的保障。以這一波科技浪潮來說，唯晶片馬首是瞻，各國紛紛向台積電(2330-TW)招手，希望台積電就地設廠，最新傳出台積電可能會到日本大客戶Sony所在的熊本縣設晶圓廠，日本三菱電機 (Mitsubishi Electric)也說想尋求和台積電合作生產功率半導體。

台積電股價在5/11跌破年線570元之後，投信沿路大買14,506張，股價也回到一個半月來的高點。第三季步入傳統旺季，在5G、HPC、電動車等催化下，台積電下半年成長動能遠大於上半年，年成長將維持超越產業平均，全年業績目標年增20％。

尤其，5G換機潮可以說來勢洶洶，今年第一季台灣智慧手機進貨量意外地年成長翻正，達138萬支，值得注意的是5G手機就佔了逾7成，當中又以1,000美元以上的旗艦機種占比最高26％，如果以品牌來看，則是蘋果占40.9％最高。顯見全球不但正掀起5G換機潮，而且高階機種也大受歡迎。

而和5G相關的族群包括頻率元件廠晶技(3042-TW) 5月稅前盈餘3.66億元，年增163.5％，近四日來投信大買6,053張，6/1為大家推薦後，股價從104元漲到124元，漲幅約20％，股價已經直逼前高；另外，6/10才分享的導線架廠一詮(2486-TW)短短四個交易日，股價也是從29.05一路漲到34.35元，漲了5.3元，漲幅也是近20％。

此外，6/3分享的晶宏(3141-TW)，股價從76元漲到96.8元，上漲20.8元，漲幅近3成。請參考6/3 <5G換機潮下的受惠股 ABF載板三雄起飛了？ (https://news.cnyes.com/news/id/4655305)>。

萬寶投顧陳子榕指出，這都是我在6月初就透過金流追蹤為大家篩選的內資認養股，不須等到法人買超名單公布，看我文者能當個先知先覺，優雅佈局，從容獲利。

另外，6月以來分享的旺宏(2337-TW)、欣興(3037-TW)、國巨(2327-TW)、景碩(3189-TW)、順德(2351-TW)等股價也多表現亮眼，投信近日也持續再加碼大肆佈局，在盤勢震盪中，跟隨內資法人腳步佈局業績展望題材，無疑將是相對安全又容易加分的操作方式。

國巨(2327-TW)為全球第三大被動元件廠，今年以來訂單出貨比(B／B Ratio）都在1.5以上，且利基型產品多為1～3年長約訂單；去年國巨攜手鴻海(2317-TW)成立國瀚半導體成功搶攻電動車市場，一階(Tier1)、二階車廠(Tier2)都是國巨客戶，且國巨在MLCC和晶片電阻(R-chip)有堅強實力，併購基美後在鉭質電容更具領先地位，上修今、明年EPS為42.02元、54.28元，本益比有拉高空間。

華通(2313-TW)受惠5G及遠距商機，第二季HDI產能利用率仍舊滿載，第三季開始進入手機、筆電旺季，HDI將呈現供不應求，華通已擴充重慶二廠HDI新產能，預計下半年開始貢獻營收。另外，因應美系手機客戶產品規格調整，華通今年增加軟板供應，加上切入低軌道衛星通訊領域，是星鏈計畫中主要PCB供應商，下半年需求放量，預估業績將季季走升。

鈺太(6679-TW)為微機電(MEMS)麥克風IC設計公司，因筆電需求火熱加上TWS訂單續旺，首季營收6.2億元，季增8.61％、年增69％，單季EPS為3.07元，創新高，估鈺太6月營收可望延續寫下連四個月新高，全年營收增幅上修至3成。此外，因為供應鏈持續吃緊，電源管理IC產品報價預估仍有上漲空間，明年整體產能持續看好。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險