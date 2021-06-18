Fed聲明改變投資風向 貨櫃漲價效應漫延到這些族群

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，Fed結束兩天的利率會議，宣布升息時間最快從2024年提前一年到2023年。Fed的鷹牌言論並沒有造成股市太大衝擊，因為今年股市已經多次反應提前升息的疑慮，如今只是符合市場期待，反而有利空鈍化的情況。

Fed也預測，美國今年經濟成長將從原本估計的6.5%上升至7%，反應疫苗大量施打之後，美國經濟解封的速度加快。下半年通膨升溫、經濟成長並存，這也是貨櫃運價與油價齊步上漲的原因。

第三季歐美經濟解封，廠商加速回補處於30年低點的庫存，讓運價居高不下，亞洲疫情復燃加重缺工塞港的問題。上周運價指數再創新高，7~9月即將進入北美貨櫃運輸旺季，運價加恐怕會進一步上漲，這是推動貨櫃三雄繼續上漲的動力。

貨櫃輪利多不斷，唯一的利空是漲多。5月我在專欄推薦跌回80元以下的萬海(2615-TW)短短一個月翻倍大漲，本周已經見到200元以上，創下新天價，股價漲多震盪難免。

萬海今年多艘新船下水，剛好遇到運價音效最好的時候，不同於陽明(2609-TW)與長榮(2603-TW)不少船隻已經綁定長約，無法立即獲得運價大漲的好處。萬海從3月起大增最肥的美洲航線，受惠美國經濟解封程度高，業績越來越有有看頭。

此外，萬海股本只有長榮的二分之一，大股東與法人持股接近九成，在外流通的籌碼少，成為股價大漲的優勢。未來傳產如果還有行情，業績最好的貨櫃必然還是領頭羊，而籌碼僅次於萬海的陽明，有較大的補漲空間，後市值得追蹤。

第三季歐美經濟解封，人民外出活動與實體經濟與大幅增加，促使油價大漲。6月以來專欄分析，歐美與中國等三大車用市場正快速復甦，效應已開始顯現在股價上面。

全球車用MCU委外製造有六、七成由台積電(2330-TW)代工，台積電第二季支援車用晶片之後，第三季車用晶片短缺情況將大幅改善。這不僅推升台積電6月營收挑戰新高，也等於解封了車用市場。

而台積電等晶圓代工等調度產能生產車用晶片，對上游矽晶圓材料廠環球晶(6488-TW)與合晶(6182-TW)拉貨，但環球晶偏重IC與記憶體終端應用，在車用市占不高；合晶主攻重摻矽晶圓，矽因為具有低阻抗的特性，常用在MOSFET、二極體以及IGBT等車用與工業應用。

合晶是全球重摻矽晶圓第三大供應商，主要客戶包括意法、英飛凌、安森美與威世等車用半導體大廠，第三季受惠歐美與中國汽車市場復甦程度相當高，目前產能已經供不應求，不排除下半年再調漲價格。

另外，被動元件龍頭國巨(2327-TW)積極切入車用，併入全球鉭質電容第一大廠基美，又與鴻海集團結盟擴大車用出海口。

鉭質電容大量應用於車用，而基美在鉭質電容市占達35%，在市場復甦之下，國巨受惠程度高，估計今年EPS 45元，明年上看53~55元。同集團的同欣電(6271)與凱美(2375-TW)身價也會跟著水漲船高。

同欣電車用CIS產能吃緊，今年EPS上看12元；凱美生產鋁質電容，也是電動車發展關鍵，過去沒有供應鴻海相關零組件，透過國巨與鴻海策略合作，凱美打進鴻海近10個次集團，今年鋁質電容供不應求，加上拉貨效應顯現，5月營收連續三個月創下新高。

東南亞疫情復燃，恐造成鋁電供應更加吃緊，凱美下半年業績看好，全年EPS上看8~10元，後市值得追蹤。

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