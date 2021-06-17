台廠超前部屬擴廠：晶技、希華

【撰文／黃清照】

台古萬七震盪持續，傳產、電子即將大洗盤，近來有許多電子族群不斷創高，然而低估的電子股仍然還有補漲空間，5月台股這次過分超跌了，上期我提醒投資朋友要注意被動元件，本周國巨突破季線，接下來被動元件將會一檔一檔補漲上來。本周我認為石英元件也將有補漲機會，因為日本石英元件龍頭大真空(Daishinku)近來受外資調升評級，股價一舉創下14年新高，台廠石英元件也將比價上漲。

日本龍頭大真空創14年高

石英元件今年將受惠5G、物聯網及電動車的成長，供需再度失衡，日前外資出報告，日本大廠大真空今年度合併營益預估將從9億日圓調升到36億日圓調升三倍之多，另一間日系大廠京瓷也表示，若再不進行投資的話，將跟不上訂單需求，並表示將在泰國投資、增產拾瑩元件等電子零件，不過相較於直等到需求爆發才想到要擴產的日廠，台灣的石英元件廠顯然早已超前部屬。

晶技(3042)今年Q1繳出亮眼獲利，單季2.04元創下歷年新高，晶技去年全年每股賺4.61元，創下歷史新高，今年首季表現告捷，仔細觀察有可能是還是全年低點，因為去年晶技已在桃園平鎮廠完成4條小型化產品的生產線並投入量產。公司今年5G應用產品出貨預估將成長4成，資本支出增加17.73%，為歷年來最高，晶技今年資本支出過半投資台灣，桃園平鎮廠規劃投資13.1億元，幾乎佔了一半，除投入半導體製程，還有優化小型化SMD石英晶體及石英振盪器生產線。在中國廠部分，晶技今年資本預算中，將有11.4億元擴充浙江寧波廠、重慶廠則是1.4億元，其中，將新增浙江寧波廠5條生產線，預計本季安裝完畢，第三季起挹注營收，重慶廠則是產品優化。因此晶技今年的獲利應該是逐季走高，預估今年獲利將挑戰全年9元以上的水準，值得投資朋友關注。