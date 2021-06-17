蘋果加持 電動車號角響起！

【撰文／楊惠宇】

端午節前市場討論變盤，確實歷年來端午過後盤勢以下跌居多，不過統計畢竟只是數字，操作上還是要回歸實際。

從基本面來看：美國就業人口比率走升、市調預測經濟成長率將衝上40年高、台股5月出口上市櫃創3.1兆歷年最旺，雖然疫情後行情己和基本面脫勾，但畢竟良好的數字還是能帶來安定的作用及進場的理由。

美國標售十年期公債殖利率維持低檔，造成殖利率下降有兩種原因：一是經濟前景悲觀，所以大家寧願把錢放在無風險資產、另一是聯準會持續放錢，讓QE維持寛鬆，以目前局勢看來現今狀況屬於後者，在市場游資仍多狀況下，指數一舉突破月初高點17311，歷史新高17709己近在咫尺。

特斯拉為王，蘋果搶攻大餅！

特斯拉股價在去年狂飆七倍，今年以來回檔13%，馬斯克4年前想以600億美金賣給蘋果，吃了閉門羹後如今市值來到5400億美金。蘋果痛失天上掉下來的禮物，但不表示對電動車失去興趣，挖角BMW前大將持續推動電動車專案「Project Titan」，豐田、福斯、BMW都紛紛訂出電動化時間表，新一波汽車革命將帶來龐大商機！

凌陽集團全面進玫電動車商機！

電動車特色除了環保外，還有一個很大重點為將「資通訊」與「電子業」推進汽車裡，什麼意思，換句話講以後汽車將變成「裝了輪子的電腦」、或是「裝了輪子的智慧手機」，而駕駛者在車上能有更多的體驗及享受。