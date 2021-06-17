電子旺季來臨 IC半導體成多方要角？

【撰文／陳子榕】

台股上週順利收復17,000點大關之後，本週仍面臨台指期結算及聯準會(FED)利率會議的壓力，但除此之外，台股仍有很多激勵人心的好消息。

5月份上市櫃公司整體營收連續三個月站穩3兆元大關，3.1兆元的紀錄創下同期新高，半導體指標企業也紛紛繳出好成績，其中聯發科(2454)5月營收達413.26億元，再創新高；護國神山台積電(2330) 5月營收也達1,123.6億元，年增19.8%。台積電6/17將除息，配發2.5元現金股利，以上週股價跳空重返600元大關來看，填息之路很樂觀。

蘋果iPhone 13應用的A15處理器，預估在8月份啟動拉貨，台積電下半年營運相當值得期待。而從籌碼面來看，姑且不論外資，光是投信從5/4起幾乎天天都買台積電，至6/11為止已經重倉買超台積電14,400張，買超資金至少逾80億元，季底作帳行情蠢蠢欲動。

觀察投信6月份買超前10名的個股幾乎都是電子股，若再加上最近一個交易日6/11進入買超前20名的條件來篩選，則有6檔股票：欣興(3037)、聯電(2303)、台光電(2383)、旺宏(2337)、台積電、日月光投控(3711)，單是6月份以來投信買超這些個股都至少逾4,000張以上。

除了上述投信重倉押寶的個股，具業績前景或轉機題材的個股也是投信的偏好，包括晶圓代工、IC、DRAM族群，目前市場依仍處於缺料漲價階段，像是IC設計廠瑞昱(2379)目前在WiFi、高速介面晶片、乙太網路晶片等部分的庫存仍偏低，預估第二季開始價格有上調機會。5/28推薦之後股價已經從487元漲至521元，上漲34元，距離外資給予的目標價606元還有不少空間。