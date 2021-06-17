【撰文／莊正賢】

新冠肺炎本土疫情升溫，上市櫃公股東會延後至7、8月舉行，但不影響今年的除權息行情，據統計，6月底前共有70餘檔上市櫃及興櫃將除權息，其中，護國神山台積電勢必為指標，而台積電2019年起股利改為季配之後，合計辦理7次季配息共計17元，平均1～15日內就會填息，本次配息2.5元，估計將影響台股大盤指數約20點，至於台積電日前公告今年Q1每股將配發現金股利2.75元，預計將在9/16除權息，台積電大方調高給股東的配息，帶動股價站穩600元大關。

今年台股很多公司成長幅度非常大，上半年股價已經大漲一波，但因為去年疫情影響導致獲利衰退，配息金額不高，因此殖利率相對較低，有一點「不正常」，所以今年除權息行情的重點在於要能順利填息之外，即使殖利率低，但若後續產業前景良好，股價還能再走出一段多頭，這才能真的賺到股息又能賺到價差。

被動元件準備蓄勢待發

上半年被動元件表現普普，市場追逐漲價概念股，航運、鋼鐵、半導體等光芒四射，被動元件似乎乏人問津，但其實被動元件廠商動作不少，兩大龍頭都祭出庫藏股，國巨(2327)提前約一個月執行完畢庫藏股，共計花費19天買回4000張庫藏股，執行率達100%，買回股份總金額18.79億，平均每股買回價格469.79元， 繼國巨(2327)公告庫藏股執行完後，華新科(2492)也公告400張庫藏股提前執行完畢，買回股份總金額為8527萬元，平均每股買回價格213.19元，這是華新科今年以來三度實施庫藏股計畫，執行率100%，在股價低檔時，宣示做多的心態，這也顯示下半年被動元件產業狀況漸入佳境。