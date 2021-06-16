電傳雙主流續攻前高 誰還有低基期優勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股上週順利收復17,000點大關之後，本週仍面臨台指期結算及美國聯準會(Fed)利率會議的壓力，但除此之外，台股仍有很多激勵人心的好消息。

5月份上市櫃公司整體營收連續三個月站穩3兆元大關，3.1兆元的紀錄創下同期新高，半導體指標企業也紛紛繳出好成績。其中，聯發科(2454-TW)5月營收達413.26億元，再創新高；護國神山台積電(2330-TW) 5月營收也達1,123.6億元，年增19.8％。台積電6/17將除息，配發2.5元現金股利，以上週股價跳空重返600元大關來看，填息之路很樂觀。

蘋果iPhone 13應用的A15處理器，預估在8月份啟動拉貨，台積電下半年營運相當值得期待。而從籌碼面來看，姑且不論外資，光是投信從5/4起，幾乎天天都買台積電，至6/11為止已經重倉買超台積電14,400張，買超資金至少逾80億元，季底作帳行情蠢蠢欲動。

觀察投信6月份買超前10名的個股幾乎都是電子股，若再加上最近一個交易日6/11進入買超前20名的條件來篩選，則有6檔股票：欣興(3037-TW)、聯電(2303-TW)、台光電(2383-TW)、旺宏(2337-TW)、台積電、日月光投控(3711-TW)，單是6月份以來，投信買超這些個股都至少逾4,000張以上。

除了上述投信重倉押寶的個股，具業績前景或轉機題材的個股也是投信的偏好，包括晶圓代工、IC、DRAM族群，目前市場依仍處於缺料漲價階段，像是IC設計廠瑞昱(2379-TW)目前在WiFi、高速介面晶片、乙太網路晶片等部分的庫存仍偏低，預估第二季開始價格有上調機會。5/28推薦瑞昱之後，股價已經從487元漲至521元，價差有34元，距離外資給予的目標價606元還有不少空間。

萬寶投顧陳子榕指出，同樣在5/28推薦的全新(2455-TW)股價推薦後也大漲14％，有跟上的投資人都有收到大紅包。請參考 5/28 < 非接觸商機續發酵 相關個股有看頭？ > 。

另外，像是紡織運動用品同樣受惠於國際疫情解封帶動消費需求暴增，同樣獲得投信青睞，相關族群包括聚陽(1477-TW)、集盛(1455-TW)、明安(8938-TW)、寶成(9904-TW)、百和(9938-TW)等。

此外，剛落幕的G7重申落實氣候變遷約定，承諾每年提供1,000億美元幫助貧窮國家能源轉型，並促進零排放汽車普及，預料對相關綠能、新能源車族群未來發展更添助益。

萬寶投顧陳子榕指出，台股具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局時要有耐心，接下來我仍會持續用籌碼追蹤，跟大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己持續成為贏家。

旺宏(2337-TW)受惠蘋果新機iPhone 13採AMOLED大幅推升NOR Flash需求，以及TWS出貨，預估第三季NOR Flash報價將再上漲20～30％；5月營收40.06億元，創近8個月新高；隨應用面擴展SLC NAND出貨持續成長，48層3D Nand Flash預計下半年出貨，96層Nand也預計今年量產；訂單強勁，公司評估第一季將是毛利率低點，營運將逐季成長，高階市場供需情況將一路吃緊到明年。

金居(8358-TW)去年第四季以來銅箔加工費已漲50％，第二季銅箔供需依然吃緊，隨第三季步入傳統旺季，報價有望持續走高；英特爾新平台Whitley開始放量，估下半年營收占比倍增；5月營收7.42億元，年增48％，單月及累計營收雙創新高；搶攻5G及AI市場，投資40.5億元在雲林興建高頻高速銅箔三廠，產能大爆發。

大田(8924-TW)5月營收7.1億元，創歷年同期新高，年增187.9％；累計營收27.68億元，年增112.55％；第二季訂單滿載，產線已安排至8月；估第二季EPS上看5元，上半年EPS為8.88元；積極開發高附加價值產品，今年資本支出將高於去年的1.2億元，加速江西生產基地自動化生產，並擴增新產線，預估明年完成並增加40％產能，股價嚴重被低估。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險