台積電衝刺前高 抓住相關IC科技股瘋狗浪行情？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，觀察貨櫃航運的SCFI指數目前仍持續走高，但航運族群成交比重已經回到25％，鋼鐵成交比重也降到4％，除了因為先前已經大漲一波的原因，傳產族群最近也面臨大陸的價格干預，包括鐵礦砂、鋼、銅等業者都被嚴厲警告不可哄抬價格，而面對即將到來夏天的高用電，大陸政府還打算對動力煤價格設定上限，大陸政府的干預多少造成商品市場價格的壓抑和不安。

反觀台股的電子族群成交比重卻悄悄回到5成以上，外資與投信買超前十大也以電子股居多，雖然疫苗施打逐漸普及，但新變種病毒的不確定性仍使得宅經濟商機持續發酵，物聯商機正夯。

全球IC設計大廠高通(Qualcomm)近日一口氣推出7款強大尖端物聯網晶片，應用範圍橫跨醫療、物流管理、運輸倉儲、數位看板、相機、工業用掌上型裝置等等，目標是幫助全球各產業數位轉型，擴大整個物聯網生態系的支持。高通來勢洶洶的新品，預料供應鏈台積電(2330-TW)、日月光投控(3711-TW)都可望受惠。

台積電股價已經整理很長一段時間，週五站穩600元關卡，三大法人週四(6/10)同步站在買方；日月光則受惠遠端、車用需求增溫，去年第四季開始打線封裝、覆晶封裝、晶圓級封裝(WLP)等稼動率全部滿載，多次調漲價格，由於產品仍然供不應求，第三季打線封裝價格可望再調漲5～10％。日月光股價在4月底衝上歷史新高124元之後，法人從5月底開始也持續買進，待成交量再放大，股價仍有空間。

另外，石英元件廠晶技(3042-TW)第一季繳出單季新高2.04元的好成績，晶技今年也上調資本支出52％，增加至25.9億元，持續投入擴增產能，預計今年全年擴產15～20％，訂單能見度達第四季。

此外，相關供應鏈還包括IC封測欣銓(3264-TW)、載板廠景碩(3189-TW)、PA龍頭廠穩懋(3105-TW)、IC射頻廠立積(4968-TW)、網通廠啟碁(6285-TW)、智易(3596-TW)等都是可以留意的對象。

相關電子族群最近跟大家分享很多，包括印刷電路廠金像電(2368-TW)6/3(上週四)才推薦，股價就漲幅10％，後市持續看好；IC廠茂達(6138-TW)5/20和大家分享後，股價持續走揚，從121元漲到155元，大漲34元，漲幅28％，持續偏多。

萬寶投顧陳子榕指出，台股短線上處於整理階段，但具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局時要有耐心，接下來我仍會持續用籌碼追蹤，跟大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己持續成為贏家。請參考5/20 <聯準會討論縮減QE 投資人準備好了嗎？(https://news.cnyes.com/news/id/4648430) >。

旺矽(6223-TW)5月營收5.44億元，月增11.56％，年增7.29％，創同期新高；CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比約6成，稼動率皆維持高檔，CPC交期已拉長至10週，VPC則打入NVIDIA、聯發科供應鏈，目前每個月產能約100萬針，持續積極擴產；新開發MEMS(微機電)探針卡預計第三季出貨驗證，下半年可望貢獻營收。

智原(3035-TW)5月營收5.6億元，年增29.47％；第一季營收15.35億元，季增7.33％，其中以ASIC占比60.2％最高，其次NRE占比22.4％，季增35.55％，後續將逐步認列；受惠中國大陸5G、網通需求顯現，以及ASIC持續成長，第二季接單強勁，全年新案挹注業績估達5成；最新產品攜手聯電28HPC+製程的16Gbps可編程SerDes解決方案，效能上更滿足市場需求。

金像電(2368-TW)為印刷電路板廠商，第一季獲利表現優於預期，第一季營收57.89億元，毛利率22.83％，稅後獲利5.95億元，EPS 1.1元；金像電營運成長動能主要來自遠距商機續航，筆電、伺服器的需求今年來都持續升溫，帶動相關用板出貨成長。看好後續伺服器、網通、筆電三項產品前景可期，估2021年EPS上看5元以上，目標價可望挑戰80元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險