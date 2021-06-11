端午變盤在即 法人大換股Q3主流呼之欲出

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，通膨升溫使Fed提前結束寬鬆的疑慮今年以來不曾間斷，但是歐美股市並沒有因此大幅回檔，道瓊與標普500指數姿態很高，隨時會再締新猷。英、德、法國等歐洲股市在6月則是先後創下新高，反應疫苗大量施打之後歐美經濟大解封，景氣持續成長緩解了部分可能提前升息的負面衝擊。

歐美經濟解封也帶動了供應鏈需求，最近亞洲疫情升溫，股市卻影響有限，就是反應歐美、中國等大市場正在復甦。這也是5月台股因為疫情而大跌時，我依舊看好貨櫃輪主要的原因。

貨櫃輪受惠第三季歐美經濟解封，運價可望一路走高，所以6月初公佈的5月營收，貨櫃三雄確實也創下新高，獲利也隨漲船高。不過最近漲勢熄火，並非因為貨櫃輪訂單爆量，造船廠喊漲所導致。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，新船大增也要等到2023~2024年，所以貨櫃輪的利空其實只是漲多。例如萬海(2615-TW)5/17股災當天跌破80元，我在專欄中獨排眾議看好急跌反而是機會，短短不到三周股價翻倍大漲至160元。股價漲多本來就會整理，但因為貨櫃輪下半年旺季，業績估計會再衝高，所以拉回空間應該是有限。但貨櫃輪只要不漲，其他傳產個股就沒太大的發揮空間。

端午節過即將進入第三季，資金開始尋找下半年上漲空間較大的股票，第二季漲幅落後的電子股即將進入旺季。受惠歐美經濟解封，電子旺季效應會擴大，成為法人大換股的方向。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台股主要是由電子組成，上週專欄分析15159點到萬七，這波約2000點的大漲是傳產點火主攻；萬七以上要攻前高，必須由電子股表態。大盤在端午之前之前打右肩，一度回測季線拉300點下影線，表示右肩低檔留守，如果電子能夠順利接棒，大盤從5月股災以來接近兩個月的中期頭肩底，將在端午之後完成，未來目標恐怕就不是只有17700前波高點而已。

大盤要動必須看權重占三成的台積電(2330-TW)，4~5月營收合計2236億元，與第二季公佈的財測仍然差了1400多億。這個差距不小，如果第二季不降財測，6月營收將比5月的1123億暴衝，並且創下歷史新高，股價都會領先反應，6月如果台積電先走高，大盤豈有不漲的道理。

櫃買指數已經先創波段新高，中小型股是領先指標。5月底專欄中提到，超高價的IC設計股矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)與譜瑞-KY(4966)已經領先創高，這是第一波資金回流電子的訊號。目前晶圓代工訂單皆滿載，中大型IC設計廠商才能取得較多的產能，而聯家軍有聯電(2303-TW)產能的支援，業績相對較強。

聯家軍的聯陽(3014-TW)與盛群(6202-TW)先後突破5月前高；智原(3035-TW)受惠聯電大擴產，IP業績跟著進補，這些都有見到投信、法人的影子。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，現在是第二季季底，集團與法人作帳行情正默默發酵，上週專欄推薦ABF載板，也是投信法人強力的電子次族群。其中聯電集團的欣興(3037-TW)產線持續滿載，5月營收創下新高之後，7月起蘋果5G毫米波新機種動能發酵，業績將持續走高。

ABF訂單能見度將達到2023年，日本載板大廠IBIDEN、歐洲大廠奧特斯6月股價都創下近幾年新高，新增大量的資本支出、量產時間都到2023~2024年。如果ABF供應缺口不長達兩年後，這些大廠為何敢投資投入鉅資在長遠的未來。

法人大換股的還有矽晶圓，投信大買環球晶(6488-TW)、中美晶(5483-TW)與合晶(6182-TW)，因為除了國內台積電與聯電大幅擴展，美國、中國、韓國、日本全都要投入蓋晶圓廠，這確保了矽晶圓長線需求。

其中，合晶受惠車市復甦，6~8吋矽晶圓供不應求，下半年可望再度漲價，後市看好。還有PA功率放大器、銅箔基板，這些也都活過來且見到法人的影子。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險