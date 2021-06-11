貨櫃 原物料失血 PA三雄獲資金簇擁不容小覷?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)最新宣佈第一季配發股息2.75元，市場上對於台積電股息一直多所期待，這次配2.75元，也是台積電自2019年改採按季配息以來新高。週四台股在台積電拉抬下，台股大漲193點，終場收17,159點，成交量4,090億元。

接下來正是電子股傳統旺季的開始，許多國際新品陸續推出，供應鏈將啟動新一波拉貨潮。蘋果WWDC今年仍然聚焦軟體，眾所期待的MacBook Pro尚未亮相，但是蘋果Apple Car已經積極在運作。

市場傳出，蘋果2024年問世的Apple Car將採新一代LFP磷酸鐵鋰電池，並且已經和大陸電池雙雄寧德時代、比亞迪洽談電池供應。磷酸鐵鋰電池雖然是大陸電池廠商的強項，但台廠相關廠商依然很有機會。

像立凱-KY(5227-TW)是全球高端磷酸系鋰電材料龍頭，跨足汽車、固態電池、傳統電池領域、客戶遍佈日、韓、歐、美，近期積極搶攻電動車市場，受惠客戶測試和急單效應，5月營收4,100萬元，年增3,138.7％，累計前5月營收9,800萬元，年增176.67％；另外，電源大廠台達電(2308-TW)的車載充電器、驅動馬達和驅動逆變器等車用電子營收持續升溫，今年預估成長75％，充電樁業務營收則估成長40％。

此外，市場先前也傳出蘋果將使用LiDAR光達(光學雷達)來實現自動駕駛功能，鏡頭廠佳凌(4976-TW)也可望受惠；還有車用導線架的順德(2351-TW)、車聯網啟碁(6285-TW) 、切入電動車ADAS車用及資訊娛樂系統的IP供應商晶心科(6533-TW)等，都是後續可以留意的目標。

近日為大家推薦的聯陽(3014-TW)，6/9(週三)股價奔上漲停，股價從6/4的116元漲到132元，漲幅15％；6/3分享的晶宏(3141-TW)股價也從76元漲到93.3元歷史新高，大漲17元，漲幅23％。

透過金流追蹤，我們順利的把資金由傳產等原物料股高檔調節後，資金在6月初逐步轉進科技股，當個先知先覺者，才能成為市場贏家。請參考6/4 < 航空雙雄高檔爆量 欣興、景碩等IC載板夾優勢脫穎而出？(https://news.cnyes.com/news/id/4655815) >。

萬寶投顧陳子榕指出，台股短線上雖然處於整理階段，但具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局時手腳要快，接下來我仍會持續和大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己戰勝大盤。

玉晶光(3406-TW)因新款iPhone13高階鏡頭優於大立光，獲蘋果要求提高出貨量並成為初期獨家供應商，出貨比重估將提升至65～70％，優於市場預期的40～50％，直接貢獻6月營收表現；VR頭戴顯示器出貨量快速成長，下半年將貢獻每月營收約1.8～2億元，而明年FaceBook，Sony、蘋果都將推出VR頭戴裝置，玉晶光透鏡出貨量大爆發；5月營收7.32億元，月增8.59％，看好下半年營運動能，預估今、明年EPS為24.4元、33.2元，股價有機會衝600元。

一詮(2486-TW)為LED導線架廠，今年以來受惠於原物料及各項成本推升產品報價調漲，加上導線架、均熱片等產品市場需求熱絡，繼首季營收成長、稅後轉虧為盈，預期第二季可能仍在高檔。5月營收月增4.5％，年增56％，創近6年來單月新高紀錄，國際銅及原物料大漲，一詮反映成本並已調漲部分產品售價，損益狀況可望改善；訂單能見度約1～2個月，均熱片前段製程進行擴產，新產能預計下半年開出。

金像電(2368-TW)5月營收22.23億元，月增4.43％，年增3.61％；受惠英特爾Whitley占伺服器板比重增加，第三季正式放量，AMD新平台Milan伺服器今年也可望小量出貨；試產下一代Eagle Stream伺服器板，並開發IC測試板，預期明年效應顯現；網通100G、400G交換器板訂單上揚，筆電需求持續增溫，看好成長動能，估EPS為5.09元，本益比有拉高空間。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險