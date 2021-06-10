台積電擴廠效應 北基跨足台南營建蓋1500戶

【撰文／陳澤樂】

三地集團的北基(8927)，看好台積電/聯電…等高科技廠商在台南積極設廠效應及母集團豐厚資源挹注，透過轉投資北基國際開發實業公司(簡稱北實)，跨足台南安平、安南區土地、房地產開發，在預售屋逐漸完工收割助攻，轉投資收益發酵。

北基指出，除109年認列3200萬元外，今年第一季更認列1700萬元，預期未來三年收益穩定成長。 北基轉投資北實控有49％股權，陸續推出台南地區七個建案，預計自109年起至113年陸續完工入帳，北實總興建戶數超過1,500戶，以預售屋方式銷售。

北基自行在屏東光明段、台南漁光段各自推出地上13樓地下二層、地上24樓地下四層的建案，預計分別在112年及113年完工，北基光明段建案推出74戶全數完售，漁光段規劃288戶則尚未公開。 由台積電/聯電在台南市擴廠，將引進大量工程師級工作機會，台南房地產看好，北實在台南安平、安南區及北基在光明段所推出的預售建案幾乎被搶買一空，對北基投資收益貢獻很大。

瞄準電動車商機 北基攜台達電拓展充電樁

三地集團入主北基後，推動北基多角化經營，拓展北基邁向電動車快速充電站、漁電共生光電、太陽能發電、輸配電等新能源產業版圖。 北基國際 (8927) 鎖定電動車商機，攜手台達電 (2308) 進軍充電樁市場，北基預計2025年時，AC交流充電樁、DC直流電樁安裝數將分別累積達到4572座與156座。

北基今年首季營收新台幣12.81億元，年增9.96%，稅後淨利4308萬元，每股盈餘(EPS)0.24元，為歷年來同期新高。

北基以油品事業為主，負責中油和台塑石油銷售及加油站經營，近年推動轉型，已成立石化及能源工程事業部。鎖定電動車商機，北基攜手台達電，已簽訂電動車充電設備經銷商資格。各大車廠積極開發電動車，民眾對電動車接受度提升，充電樁成住家重要公設。今年目標將安裝781座AC交流充電樁、DC直流電樁共25座，安裝數量將逐年成長，預計西元2025年時，AC、DC充電樁將分別累積達4572座與156座。