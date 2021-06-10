兩檔營收創高IC設計股

【撰文／黃清照】

台股V型反站上萬七，周一(6/7)險些跌破十日線，但又收腳站回緊守萬七關卡，個股風水輪流轉，傳產最強航運股跌破五日線隔日又站回，鋼鐵股持續在月線附近整理，紡織股也拉回月線整理，航空股接棒上場，異軍突起的造紙類表現最強，正隆(1904)、華紙(1905)、永豐餘(1907)都創高後仍在五日線之上高檔盤堅，然而這時候若要進場追高也不容易了，傳產輪著漲就是在抓最後一隻替死鬼，造紙類可能是傳產輪動的最末段，因為近期台股主流電子股有資金回流的跡象。

半導體缺貨潮 驅動IC廠Q2大好

這周電子股最強族群就是載板族群，尤其是欣興(3037)及景碩(3189)，兩檔股票均創高沿五日線走高，股價走勢並不輸給傳產的造紙類，仔細看股價在五日線上但尚未創高的龍頭股有矽晶圓的環球晶(6488)及封測龍頭日月光投控(3711)，這表示著半導體股後面仍有戲，準備接棒上漲。前陣子最強的台股族群是高價IC設計股，尤其是驅動IC這一塊，天鈺(4961)、敦泰(3545)表現都很強，尤其是敦泰股價已經漲回230.5元，4月最高247.5元隨時有機會創高。敦泰之所以強過天鈺，因為敦泰4月單月轉3.34元，年增幅度29.3倍，其實敦泰第一季轉4.24元已經很旺了，沒想到第二季更旺，主要就是受惠半導體缺貨潮持續，敦泰產品持續漲價，隨著產業進入旺季，整體營運嗆上可期。

由於晶圓代工、封測廠預計第三季將再度調漲報價，在各大驅動IC廠訂單動能都已經放眼到年底情況下，驅動IC市場有機會在第三季再度迎來新一波漲價幅度。驅動IC廠中最低估的，我認為是矽創(8016)，矽創營收一樣續創新高，5月營收19.03億元，YOY149.3%，營收連續三個月月增，營運表現並不輸給敦泰、天鈺，矽創Q1賺6.55元，敦泰、天鈺賺4.24、4.78元，但是矽創股價卻嚴重低估，截至周二矽創收在284元，敦泰230.5、天鈺309.5元，矽創股價理應該創高，股價近期整理尾聲，若不跌破月線有機會走高挑戰340前高。