蘋概股可望為疫情衝擊下的良藥？

【撰文／陳子榕】

台股一路從15,159點反彈至17,311點後，漲幅已達14.2%，大盤指數也回到前波段跌點附近，自然會承受一些漲多獲利了結的賣壓，上週股價衝刺的航運鋼鐵族群開始拉回，週一(6/7)雖然盤中上下震盪高達414點，但終場仍力守17,000點之上，且以長下影線坐收，顯示多方力道仍很強勁。

尤其本土疫情開始擴散至產業，但京元電子(2449)、超豐(2441)、智邦(2345)股價表現仍十分強韌。智邦自結5月合併營收49.11億元，不但較上個月成長6.3%，也較去年同期成長30.49%，累計營收更達227.34億元，年成長16.23%，單月及累計營收都雙雙創下同期新高；京元電子5月營收則是28.61億元，也是連續3個月改寫新高，顯示只要業績展望佳，股價就會說話。

漲多族群個股已不宜追高，但基期低、有題材性、整理過後的個股卻可以多加留意。像是晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)股價已經過一番整理，外資預估今年聯電全年EPS達2.9元，明年EPS為3.73元，本益比從4月最高26倍已回到17倍左右，股價淨值比也從3.25倍回到2.59倍。

晶片市場供不應求情況眾所周知，整體短缺情況估計會延續到明年，不但出現長短料問題，重複下單也讓晶圓廠感到不安，連帶相關車用晶片、面板驅動IC、MCU、電源管理IC等全都只能跟著塞車，車廠和相關OEM／ODM及面板廠出貨更受到嚴重影響。

不過最近情況開始出現變化，車廠和面板廠商跨過IC設計廠直接向晶圓代工廠預定產能，再把產能分配給最缺貨的晶片供應商，間接處理了長短料及超額下單情形，預料整個上下游產業鏈出貨也將更加活絡暢旺。