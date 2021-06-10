指數近高情怯 原物料輪漲

【撰文／王榮旭 】

全球受新冠疫情影響至今已超過一年時間，美國疫苗第一劑施打率已突破五成，預計下半年歐美各國將迎來解封，經濟復甦下將帶動消費、旅遊需求提升，但美國零售銷售庫存處於三十年來低點，美國零售金額則是再創新高，消費力道相當強勁，這就是貨櫃運價漲不停的原因，五月因本土疫情造成大盤回檔，貨櫃輪也拉回至月線，當時推介萬海(2615)急跌回80元以下是機會，果不其然5月下旬起，萬海9天拉出8根漲停板，短線還因太會漲而遭處置，1～4月獲利已達9.37元接近一個股本，估計5月營收仍維持高水準，全年獲利仍看好大賺30元的實力，但短線漲多，投資人也不必過度追價，貨櫃輪可視為傳產多頭指標，高檔量縮姿態高，下半年進入旺季，貨櫃運價可望再有高點，若貨櫃輪漲多拉回，出現明顯價差，反而是一次機會。

工紙報價有望二度調漲，永豐餘最受惠

貨櫃輪今年基本面超強，股價自去年大漲10多倍，漲多是唯一的利空，Q3歐美經濟復甦下，將帶動消費提升，對運輸物流需求只會增加不會減少，包裝用紙需求也跟著成長，其中工紙紙箱受益程度最大，尤其國土疫情嚴峻造成的宅經濟需求，內、外銷需求在傳統淡季下顯淡季不淡，造紙大廠永豐餘(1907)工紙銷售佔比達43%，Q1報價調漲15%，其餘事業群林漿、日用品消費、特殊材料皆有雙位數成長，Q1單季營收創歷史新高213.14億，單季獲利達0.94元，4月營收 73.25續創同期新高，估計第二季獲利有望突破一元。