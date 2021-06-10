被動元件接棒漲：國巨

【撰文／黃清照】

台股近期持續在萬七上下整理，只要不跌破月線，多頭趨勢仍在，但指數沒空間，選股不選市，個股持續輪動中，近期開始有傳產、電子風水輪流轉的感覺了，半導體我看好矽晶圓、封測股，近來股價表現都不錯，環球晶、日月光都持續高漲不跌，石英元件希華我認為也非常低估，上期推薦記憶體封測的華泰，本周股價持續創新高，最高來到21.6元，我認為將輪到被動元件漲了，近來龍頭股國巨(2327)，最低跌破年線後站回，股價低不破低準備反彈過季線、半年線的反壓區。

國巨營收即將挑戰2018高峰

國巨5月營收92.02億元，年增105.1%，月增2%，已經連續三個月營收成長，2018年國巨單月營收最高落在8月，單月營收106.2億元，今年國巨財務體質更佳，距離創高僅一步之遙。國巨為了因應5G、車用電子的需求升溫，今年資本支出將突破百億，預期將以130億元刷新歷史紀錄，去年國巨資本支出為75億元，今年若提升至130億元，等於較去年提高將近7成，創下2018年91億元的紀錄，國巨過去以機器設備為主，今年加入高雄廠房硬體興建，推升資本支出規模。今年國巨高雄大發廠完工投產後，可望新增200億顆月產能，但是新增產能以高階應用為主，預計2022年下半年投產，2023年可望進一步放量，國巨的台灣產能比重可望超越海外，產能分布呈現結構性改變。

國巨自2018年被動元件漲價後，逐漸調整公司體質，當初爆發性的缺貨漲價，使國巨繳出一年賺80.3元的高牆，如今調整後的國巨，獲利穩定上升，在無特殊漲價的基礎下，今年第一季就賺過一個股本創下10季新高，加上毛利率有望持續改善病上升，美系外資看好調升國巨的獲利預估，今年拚40元以上，2022年可望賺47~53元，而高雄大發廠預計在2022年下半年投產，2023年可望進一步放量，屆時挑戰全年80元的高牆，可望在2023年發生扭轉，如今的國巨不僅體質改善，獲利也穩健成長，反而比2018年更適合投資。