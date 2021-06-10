5月營收創高股抗「疫」

【撰文／莊正賢】

台灣5月中旬本土疫情擴散，恐慌造成台股從歷史高點17709跌到波段低點15159，跌掉2500多點，融資快速瘦身，而隨著確診人數不斷上升，疫苗不足的情況下，延長三級警戒至6/28，但台股利空鈍化，漲了2150點，反彈最高到17311點，原本月線、季線反壓轉為支撐，近期台股漲多後，進入高檔量縮震盪盤勢，未來將與國際股市連動，接下來拚選股，5月營收創高股最抗「疫」。

伺服器概念熱身 下半年進入旺季

下半年伺服器產業兩大龍頭Intel、AMD要推出全新的平台，將會帶動一波換機潮，相關概念股5月營收已經先創新高，股價提前熱身。

伺服器散熱均片廠健策(3653)過去主要產品為均熱片及車用導線架，全球新冠肺炎疫情加速物聯網、巨量傳輸及人工智慧發展，帶動雲端伺服器散熱需求高度成長，均熱片尺寸也愈來愈大，走向高階，生產難度不斷提升，加上各大車廠積極推出電動車，健策將產品逐步擴大至車用IGBT等散熱產品和伺服器ILM扣件等，營運Q2開始展現成長力道，4、5月接連創下歷史新高，5月更是突破7億大關到7.28億。下半年AMD新款CPU milan以及Intel Whitley問世，滲透率逐步提升，相關零組件供應商出貨自Q2開始放量，健策在Intel新一代伺服器ILM扣件拿到的份額高達上一代，成為公司今年營運成長主要動能，為因應客戶需求，健策今年也規劃7億元資本支出添購設備，無錫廠製程以沖壓為主，生產伺服器ILM扣件及少量導線架；華亞廠區製程主要是沖壓、成型及模具製造，大園一廠是以電鍍為主，去年新完成的大園二廠則為整合型製程智慧型工廠，製程涵蓋電鍍、沖壓及鍛造，由於下半年有望新增一家大客戶，健策預估，大園二廠產能將於明年底滿載，公司持續規劃在大園興建三廠。前一波股價受到投信狂倒持股逾4千張，領先破底，而這波投信又買回來，突破年線壓力，站穩所有均線翻多，將挑戰歷史高點348元。