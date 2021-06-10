5月營收創高股抗「疫」
【撰文／莊正賢】
台灣5月中旬本土疫情擴散，恐慌造成台股從歷史高點17709跌到波段低點15159，跌掉2500多點，融資快速瘦身，而隨著確診人數不斷上升，疫苗不足的情況下，延長三級警戒至6/28，但台股利空鈍化，漲了2150點，反彈最高到17311點，原本月線、季線反壓轉為支撐，近期台股漲多後，進入高檔量縮震盪盤勢，未來將與國際股市連動，接下來拚選股，5月營收創高股最抗「疫」。
伺服器概念熱身 下半年進入旺季
下半年伺服器產業兩大龍頭Intel、AMD要推出全新的平台，將會帶動一波換機潮，相關概念股5月營收已經先創新高，股價提前熱身。
伺服器散熱均片廠健策(3653)過去主要產品為均熱片及車用導線架，全球新冠肺炎疫情加速物聯網、巨量傳輸及人工智慧發展，帶動雲端伺服器散熱需求高度成長，均熱片尺寸也愈來愈大，走向高階，生產難度不斷提升，加上各大車廠積極推出電動車，健策將產品逐步擴大至車用IGBT等散熱產品和伺服器ILM扣件等，營運Q2開始展現成長力道，4、5月接連創下歷史新高，5月更是突破7億大關到7.28億。下半年AMD新款CPU milan以及Intel Whitley問世，滲透率逐步提升，相關零組件供應商出貨自Q2開始放量，健策在Intel新一代伺服器ILM扣件拿到的份額高達上一代，成為公司今年營運成長主要動能，為因應客戶需求，健策今年也規劃7億元資本支出添購設備，無錫廠製程以沖壓為主，生產伺服器ILM扣件及少量導線架；華亞廠區製程主要是沖壓、成型及模具製造，大園一廠是以電鍍為主，去年新完成的大園二廠則為整合型製程智慧型工廠，製程涵蓋電鍍、沖壓及鍛造，由於下半年有望新增一家大客戶，健策預估，大園二廠產能將於明年底滿載，公司持續規劃在大園興建三廠。前一波股價受到投信狂倒持股逾4千張，領先破底，而這波投信又買回來，突破年線壓力，站穩所有均線翻多，將挑戰歷史高點348元。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1441期】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言