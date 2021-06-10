蔡明彰觀點：今年不一樣 半年報集團作帳焦點是傳產

撰文/蔡明彰

今天報告的主題是「今年不一樣 半年報集團作帳焦點是傳產」。

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段威脅台股的兩大變數是科技廠不斷爆發疫情及聯準會是否討論縮減QE。

台灣本土疫情升為三級警戒，5月11日台股重挫652點，隔天又大跌680點，恐慌心理之下，大盤從17,137點跌到15,159點，總共下跌2,145點。可是，如今回頭看，當時逢低買進的投資人是贏家。

經過上次學習的經驗，近來爆發疫情的電子廠京元電子(2449-TW)、超豐(2441-TW)、智邦(2345-TW)、京鼎(3413-TW)、漢唐(2404-TW)股價沒有明顯的下跌，甚至低檔有強勁的買盤，最主要這些公司今年獲利不錯，即使6月營收估計減少30％，京元電今年預估EPS仍有4元水準，本益比10倍左右。

本身估值便宜，遭遇利空就鈍化，顯示不少投資人得到寶貴經驗，疫情打壓好公司，股價反而是買點。真正台股的心頭大患是聯準會縮減QE。

下週6月15日舉行FOMC會議加上端午年假，雙重因素使本週台股量縮整理，到底下週FOMC會不會討論縮減QE，最關鍵的數據是6月10日發佈的5月CPI，4月CPI已超過4％，專家預測，5月CPI可能達到5％，除了美國民眾加速施打疫苗，報復性消費使萬物皆漲外，汽油及房租突然暴漲是另外兩大因素。

萬一CPI高到嚇壞市場，聯準會縮減QE的疑慮就會升溫，美股科技股及台股恐會向下震盪，如果美國5月CPI沒有超過5％，下週FOMC不至於討論縮減QE，這個階段台股警報解除，端午過後再發動一波攻勢。

萬寶投顧蔡明彰強調，其實股市不怕利空，但最怕不明朗利空。上次聯準會釋出縮減QE，是2013年5月，當時背景是全球經濟逐漸走出歐債危機，美國就業好轉，釋出縮減QE的一個月內，市場負面影響最大，台股從5月高點8,439點跌到6月低點7,663點，下跌776點或跌幅9％，但12月正式縮減QE的利空明朗，股市卻呈現反彈格局，12月台股高點8,647點，已突破5月起跌位置。

鑒往知來，現在美股及台股都處於高檔，一旦聯準會釋出縮減QE，必定一個月內向下快速修正，估計台股大盤下跌10％非常正常。以目前價位估算，就可能下跌高達1,500點，面對這樣不確定風險該怎麼選股操作，答案就在半年報。

萬寶投顧蔡明彰強調，只有上半年財報亮眼，本益比偏低個股，就可躲過風暴，即便大盤有一波10％回檔，半年報績優生也會很快股價漲回來。

5月營收公告完畢，大致可推估個股半年報數字，但要先避開大型權值股，理由是聯準會若釋出縮減QE，外資必定大舉賣出提款。晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)，DRAM大型股南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)及金融股首當其衝。

台積電技術領先全球，好到令美國提高戒心。拜登總統宣佈供應鏈計劃提高晶片產量，將編列500億美元扶持本土晶圓廠，對台積電構成壓力。週二台積電ADR下跌近2％，在費城半導體成分股跌幅領先，週三台積電也引導台股走低，這波台積電反彈卻無法站穩季線，中期走勢尚未脫離整理。聯電5月營收170億元，刷新歷史高點，但市場擔心下半年重複下單，使獲利難以維持成長，有外資率先調降聯電評等。

6月上旬電視面板報價一年來首次持平，發出下半年面板報價將結束漲價循環的重大訊號。研判面板雙虎4月股價高點已做頭，目前進入獲利回吐的修正階段，但未來股價若破底，將有一次大幅反彈，因為友達、群創、彩晶(6116-TW)上半年財報EPS都會有2元水準。

今年記憶體製造商華邦電、旺宏、南亞科股價績效都沒有擊敗大盤，分別今年來上漲14％、小漲0.4％及下跌11％，主因被傳產的獲利比下來。

鋼鐵的中鴻(2014-TW)、盛餘(2029-TW)、威致(2028-TW)，紡織的集盛(1455-TW)、南紡(1440-TW)，橡膠的台橡(2103-TW)第一季及全年EPS都會勝過DRAM製造，倒是DRAM周邊的威剛(3260-TW)、晶豪科(3006-TW)獲利耀眼，今年來股價分別上漲36％及103％，表現就不輸傳產，證明EPS成長才是股價績效的保證。

外資投信HOLD不住今年傳產大行情，投信5月清倉南紡1.6萬張，大買華邦電2.5萬張。但仔細比一比，南紡第一季EPS 0.68元，勝過華邦電的0.4元，今年股利南紡0.35元勝華邦電0.2元，今年EPS南紡逾2元略勝一籌。剩下只有一點，南紡今年漲幅大，華邦電沒漲到，所以投信押寶華邦電補漲，歷來半年報集團作帳都是電子股為主，今年不一樣，將是傳產集團為焦點。

萬寶投顧蔡明彰強調，傳產集團作帳必須搭配半年報成績及消息面，美伊核協議即便達成，美國放話，也不會鬆綁經濟制裁。西德州原油每桶70美元，創兩年半高點，台塑集團及台聚集團有半年報作帳題材，週三台塑化(6505-TW)逆勢創波段新高，是先行指標，第二季財報優於預期的南亞(1303-TW)、本益比僅12倍，可望是台塑集團作帳第二棒。

台聚集團旗下台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)、台達化(1309-TW)估第二季EPS維持第一季水準，目前價位本益比都在10倍上下。

海運運價高檔不墜，長榮集團的長榮海(2603-TW)、長榮航(2618-TW)是航運集團作帳第一選擇。

南紡集團有南紡、南帝(2108-TW)，南帝估上半年EPS大賺一個股本，南紡持股21％，將有可觀收益認列，南帝高點來已整理兩個月，今年EPS保守估16元以上，目前價位本益比僅9倍不到。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險