端午變盤 這類股因疫情衝擊而大反撲？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股一路從15,159點反彈至17,311點後，漲幅已達14.2％，大盤指數也回到前波段跌點附近，自然會承受一些漲多獲利了結的賣壓，上週股價衝刺的航運、鋼鐵族群開始拉回，週二台股量縮整理，終場收17,076點，小跌7.7點，量縮至3,478億元，多方力道仍在，不過漲多類股恐風雲變色。

尤其本土疫情開始擴散至產業，但京元電子(2449-TW)、超豐(2441-TW)、智邦(2345-TW)股價表現持穩。智邦自結5月合併營收49.11億元，不但較上個月成長6.3％，也較去年同期成長30.49％；京元電子5月營收則是28.61億元，也是連續3個月改寫新高，顯示只要業績展望佳，股價就會說話。

漲多族群個股已不宜追高，但基期低、有題材性、整理過後的個股卻可以多加留意。像是晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)股價已經過一番整理，估今年聯電全年EPS達2.9元，明年EPS為3.73元，本益比從4月最高26倍已回到17倍左右，股價淨值比也從3.25倍回到2.59倍。

晶片市場供不應求情況眾所周知，整體短缺情況估計會延續到明年，不但出現長短料問題，重複下單也讓晶圓廠感到不安，連帶相關車用晶片、面板驅動IC、MCU、電源管理IC等全都只能跟著塞車，車廠和相關OEM／ODM及面板廠出貨更受到嚴重影響。

不過，最近情況開始出現變化，車廠和面板廠商跨過IC設計廠直接向晶圓代工廠預定產能，再把產能分配給最缺貨的晶片供應商，間接處理了長短料及超額下單情形，預料整個上下游產業鏈出貨也將更加活絡暢旺。

IC廠茂達(6138-TW)在第二季以啟動漲價的方式來反映成本，預估第三季所獲得的晶圓產能將會提升，封測端緊俏情況也可望舒緩，業績將持續走揚，整體營運下半年也會優於上半年。

茂達曾在5/20和大家分享，至今漲幅已逾20％，其他載板族群欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)也多次為大家介紹，從介紹後的漲幅都已逾40％。

另外，上週四6/3剛跟大家分享的IC設計晶宏(3141-TW) ，短短三天也急漲16％，

這意味著端午可能資金重回科技股，投資人應做好準備，以逸待勞。請參考6/3 < 5G換機潮下的受惠股 ABF載板三雄起飛了？(https://news.cnyes.com/news/id/4655305) >。

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果WWDC週二凌晨舉辦，加上9月iPhone新機發表，相關蘋果供應鏈開始摩拳擦掌，尤其此時本土疫情侵擾，預料蘋果會提前拉貨，並增加備貨量；電子族群則已經沉寂一段時間，接下來應該是蘋概與IC設計挾諸多題材，大顯身手的好時刻。

景碩(3189-TW)5月營收28.75億元，月增5.21％，年增22.3％；累計營收128.33億元，年增24.54％；因5G、HPC需求大增，且載板層數提高，景碩ABF載板明年產能多已完售，客戶開始預購2024年產能，BT載板在2022年前產能也幾乎完銷；載板需求暢旺，大客戶紛紛以投資設備方式鞏固ABF未來2年產能，今、明2年資本支出已升至100億元、70～80億元；今年ABF載板營收貢獻達3成，估每季ASP將漲逾3％，BT載板產能估增10％，ASP漲逾2％，業績展望樂觀。

欣興(3037-TW)據傳蘋果iPhone 13 AiP mmWave(毫米波天線封裝)版本將由美國拓展至其他國家，天線模組也從3個增加至4個，預料載板報價將成長逾3成；受惠ABF載板良率提升，以及供需持續吃緊推升報價大漲，預估本季毛利率達19.5％， EPS達1.29元，上調欣興今、明年EPS為5.3元、6.7元，本益比有拉高空間。

南茂(8150-TW)因疫情帶來的結構性轉變，南茂去年增購打線機台(Wire bond)、測試機台，增加1～1.5成產能，本季將陸續安裝完成。目前新產能已被客戶預訂一空，估5月、6月營收有望攻高，今年營收目標成長15～20％；受惠於新產能陸續到位，搭配稼動率維持高檔、ASP提升等有利因素，今年獲利也將強勁成長，EPS上看5元，股價明顯被低估。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險