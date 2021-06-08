蘋果帶起科技拉貨旺季 Q3載板缺口更加擴大

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聯合新聞網 / 萬寶週刊

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美國經濟數據穩健，降低Fed提前升息的疑慮，這對利率敏感的科技股有利。國內疫情今(7)日雖然蔓延到科技業，但是京元電(2449-TW)、超豐(2441-TW)與智邦(2345-TW)等遭遇疫情利空，股價卻開低走高，利空不跌就是反漲的訊號。

5月底在專欄曾分析，台股季線以下由傳產股點火主攻，季線以上電子股必須接棒。畢竟大盤從15159已經反彈2000多點，接近前高17700，賣壓逐漸加大，靠傳產尤其只漲貨櫃輪，獨木難撐大局，所以萬七以上，電子及傳產比重宜重新分配。

貨櫃輪還是傳產多頭指標，畢竟是獲利最好、本益比最低的族群。而第三季歐美經濟解封，貨櫃輪一樣是受惠者，但是漲多就是最大的利空。

5月中旬我在專欄中推介的萬海(2615-TW)跌回月季線是機會，股價果真從當時的80元以下，短短3個禮拜就翻倍大漲到160元，但漲多總是會拉回。

同樣受惠第三季經濟解封，帶動包裝需求以及碳中和趨勢的造紙類股，接棒大漲，看好永豐餘(1907-TW)沒變，目前因為缺櫃的關係，導致廢紙報價大漲，紙箱及紙漿價格也看漲，龍頭股受惠程度最高，永豐餘今年EPS上看4.5~5元，傳產進入了輪動的格局。

電子繼超高價的IC設計矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)與譜瑞-KY(4966-TW)創新高之後，上週四(6/3)專欄《貨櫃輪上演大驚奇後 造紙VS載板也一定要列入追蹤》https://news.cnyes.com/news/id/4655317，我就分析看好ABF載板三雄。欣興(3037-TW)領先創下新高之後，景碩(3189-TW)也被帶動上來寫新猷。

載板與IC設計是6月電子的領頭羊，現在第二季季底是電子的淡季，但供應鏈傳出ABF載板供需缺口已經擴大為五成，第三季歐美經濟解封，缺口恐怕只會更大。

另外要注意的是，第二季是iPhone銷售最谷底的時候，第三季銷售將從谷底翻揚。這次第三季旺季，不僅僅是歐美疫情解封增加的龐大消費力，競爭對手華為品牌的消退，更有利蘋果拉高市佔率，蘋概股受惠程度最高。

今年iPhone 13的5G規格將會升級，目前美國、日本與韓國已開放5G毫米波執照，歐洲也將陸續釋出毫米波頻譜。iPhone 13毫米波機型將支援更多國家，新機種比重提高毫米波AIP模組使用量將大幅擴增。

由於iPhone 13內建毫米波天線數量增加，消耗更多載板層數，載板報價也將大增3成，不僅對已是供應商的景碩有利。而今年新加入的供應商欣興，也將擺脫去年火災的頹勢，今年業績獲利將會大幅成長，也成為投信6月中重押拚績效的對象，後市看好。

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本公司與所推介分析之個別有價證券

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